Повітряна тривога оголошена у Києві та частині України: яка загроза

Повітряна тривога у Києві та низці областей України була оголошена 11 травня. Військові попередили українців про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Спочатку повітряну тривогу оголосили у Чернігівській області через ракетну загрозу. А через декілька хвилин, о 13:48, тривогу оголосили у Києві. Після столиці Україні "почервоніли" й інші регіони на сході, півночі та центрі країни.

Обстріл України 11 травня

В ніч на 11 травня російська армія випустила по Україні 108 дронів. Це сталося після так званого "перемир'я", оголошеного Кремлем.

Сили ППО цієї ночі знищили 60 ворожих дронів. Ще 41 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків). Внаслідок атаки дронів РФ у Київській області постраждав чоловік.

При цьому росіяни, як і під час "перемир'я", продовжують обстріли прифронтових та прикордонних регіонів. Сьогодні внаслідок ударів РФ частина Херсона залишилася без світла.

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