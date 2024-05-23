Повестки на работе. Как будут наказывать работодателей за нарушение правил мобилизации

Выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели, говорят в Министерстве обороны Украины. Кроме того, работодателей обязали доставлять сотрудников в ТЦК.
Что должны делать работодатели в рамках новых мобилизационных правил и что будет в случае нарушений – в комментарии РБК-Украина объясняет юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.
18 мая 2024 вступили в силу положения закона о мобилизации. В частности, те, которые требуют от всех военнообязанных обновления своих личных данных в течение 60 дней. А постановлением №560 определено, как будут проходить ВЛК, вручать повестки и другие вопросы.
"В связи с принятием нового закона о внесении изменений в законодательство о мобилизации, предприятия учреждения и организации должны более активно способствовать мобилизации. Они обязаны вести военный учет работников, выдавать повестки и выполнять мобилизационные распоряжения", – объясняет Даниил Гончаренко.
Согласно постановлению Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", штрафы могут быть наложены за:
Наказание за такое нарушение со стороны юридических лиц предусмотрено статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Штрафы за это составляют от 34 000 до 59 500 гривен . Штрафы взимаются с руководителей предприятий", – отмечает юрист.
Также при приеме на работу или обучение военнообязанного работника следует проверить наличие военно-учетных документов.
"Принятие на работу или обучение осуществляется только после взятия работников на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", – говорит Даниил Гончаренко.
Для призывников, которые устраиваются на работу, документом может быть удостоверение о приписке к призывному участку, а для военнообязанных – военное разрешение или временное удостоверение военнообязанного.
Есть возможность предоставлять информацию из этих документов в электронной форме через мобильное приложение портала Дия, хотя такую процедуру еще не внедрили.
Стало известно, вручают ли повестки в ЦНАПах после обновления данных военнообязанными.
Кроме того, Кабмин накануне разрешил представителям ТЦК вручать повестки круглосуточно.
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