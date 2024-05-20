Кабмин разрешил представителям ТЦК вручать повестки круглосуточно

В Украине представители территориальных центров комплектования теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через границу Украины.

Мобилизация в Украине

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

Кабинет министров принял пакет постановлений, утверждающих порядки мобилизации и военного учета.

В частности, правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК с в адрес места жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

Подробнее о новых правилах мобилизации - в материале РБК-Украина.

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