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Кабмин разрешил представителям ТЦК вручать повестки круглосуточно

Украина, Понедельник 20 мая 2024 17:37
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Кабмин разрешил представителям ТЦК вручать повестки круглосуточно Иллюстративное фото: Кабмин разрешил представителям ТЦК вручать повестки круглосуточно (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине представители территориальных центров комплектования теперь имеют право вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

Согласно документу, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блокпостах), пунктах пропуска через границу Украины.

Повестки имеют право вручать:

  • представители ТЦК - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК.
  • представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);
  • представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (при их образовании) советов - в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
  • представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);
  • представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) - на всей территории Украины.

Мобилизация в Украине

Напомним, с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

Кабинет министров принял пакет постановлений, утверждающих порядки мобилизации и военного учета.

В частности, правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК с в адрес места жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

Подробнее о новых правилах мобилизации - в материале РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины ТЦК Мобилизация в Украине
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