Повістки на роботі. Як каратимуть роботодавців за порушення правил мобілізації

За що можуть штрафувати роботодавців

18 травня 2024 року набули чинності положення закону про мобілізацію. Зокрема ті, які вимагають від всіх військовозобов’язаних оновлення своїх особистих даних протягом 60 днів. А постановою № 560 визначено, як будуть проходити ВЛК, вручати повістки та інші питання.

"У зв’язку з прийняттям нового закону щодо внесення змін до законодавства про мобілізацію, підприємства установи та організації мають більш активно сприяти мобілізації. Вони зобов'язані вести військовий облік працівників, видавати повістки та виконувати мобілізаційні розпорядження", – пояснює Данило Гончаренко.

Відповідно до постанови Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", штрафи можуть бути накладені за:

ненадання списків громадян, які підлягають приписці до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

прийом на роботу призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку;

незабезпечення оповіщення цих осіб про їх виклик;

перешкоджання їх швидкій явці на збірні пункти та призовні дільниці;

несвоєчасне подання деяких документів для ведення військового обліку;

ненадання відомостей про таких осіб.

Фото: Роботодавців зобов'язують видавати повістки військовозобов'язаним (facebook.com/gazetadp)

Скільки доведеться сплатити порушеникам

Покарання за таке порушення з боку юридичних осіб передбачено статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Штрафи за це становлять від 34 000 до 59 500 гривень. Штрафи стягуються з керівників підприємств", – зауважує юрист.

Також при прийомі на роботу чи навчання військовозобов'язаного працівника треба перевірити наявність військово-облікових документів.

"Прийняття на роботу або навчання здійснюється тільки після взяття працівників на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", – каже Данило Гончаренко.

Для призовників, які влаштовуються на роботу, документом може бути посвідчення про приписку до призовної дільниці, а для військовозобов’язаних – військовий дозвіл або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Є можливість надавати інформацію з цих документів в електронній формі через мобільний додаток порталу Дія, хоча таку процедуру ще не запровадили.