Военнообязанным могут вручить повестку на работе, - Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина .

Как отметил Лазуткин, согласно положению о порядке организации и введения воинского учета, повестки военнообязанным могут выдавать:

представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;

работодатели;

руководители предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация в Украине

Еще в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения, а также мобилизации. Каждые три месяца срок регулярно продлевается.

В частности 26 декабря 2023 года Кабинет министров внес обновленный законопроект по мобилизации. Документ был поддержан Радой 11 апреля и уже вскоре он получил подпись Зеленского. Закон вступил в силу 18 мая.

Все подробности о том, что изменилось согласно новому законопроекту о мобилизации - читайте в нашем материале. Также ознакомиться с перечнем болезней, с которыми военнообязанных сочтут подходящим, можно по ссылке.