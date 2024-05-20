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Военнообязанным могут вручить повестку на работе, - Минобороны

Понедельник 20 мая 2024 11:35
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Военнообязанным могут вручить повестку на работе, - Минобороны Фото: военнообязанным могут вручить повестку на работе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно постановлению Кабинета министров, выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Дмитрия Лазуткина.

Как отметил Лазуткин, согласно положению о порядке организации и введения воинского учета, повестки военнообязанным могут выдавать:

  • представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;
  • работодатели;
  • руководители предприятий, учреждений и организаций.

Мобилизация в Украине

Еще в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения, а также мобилизации. Каждые три месяца срок регулярно продлевается.

В частности 26 декабря 2023 года Кабинет министров внес обновленный законопроект по мобилизации. Документ был поддержан Радой 11 апреля и уже вскоре он получил подпись Зеленского. Закон вступил в силу 18 мая.

Все подробности о том, что изменилось согласно новому законопроекту о мобилизации - читайте в нашем материале. Также ознакомиться с перечнем болезней, с которыми военнообязанных сочтут подходящим, можно по ссылке.

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