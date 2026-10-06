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Наводнение в Непале унесло более 1400 жизней, еще 5 тысяч человек так и не нашли

02:40 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Наводнение в Непале унесло более 1400 жизней, еще 5 тысяч человек так и не нашли Фото: в Непале завершили поиски пропавших после августовского наводнения (Getty Images)
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Непал завершил поисково-спасательную операцию после августовского наводнения, унесшего жизни по меньшей мере 1455 человек. Более 5 тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Наводнение началось 26 августа на границе Непала с Тибетом. Кроме погибших, пропавшими числятся по меньшей мере 5285 человек, а спасти удалось 13 795 человек.

Стихия разрушила 12 гидроэлектростанций, а также дороги, мосты, фермы и целые поселения.

Теперь власти переходят от поисков к возобновлению пострадавших районов. Глава Национального центра по чрезвычайным ситуациям Фаниндра Паудел рассказал, что правительство решает, как юридически признать пропавших погибшими. Без этого их семьи не могут оформить страховку, банковские и другие документы.

Глава Национального агентства по управлению рисками стихийных бедствий Дгарам Радж Упрети уточнил, что тела больше не будут искать целенаправленно. Однако остатки, имущество и ценности, найденные во время восстановительных работ, будут передавать родным, а в случае необходимости спасатели и дальше выезжать на экстренные вызовы.

Среди пропавших после наводнения оказались и украинцы. Когда разрушительная вода накрыла границу Непала и Тибета, по состоянию на 26 августа сообщалось о 53 гражданах Украины, с которыми потеряли связь. За два дня их количество возросло до 56 человек, однако погибших или раненых среди них на тот момент не фиксировали.

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