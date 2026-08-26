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Разрушительное наводнение накрыло границу Непала и Тибета: десятки жертв и сотни пропавших

15:46 26.08.2026 Ср
2 мин
Среди пропавших - сотни иностранных туристов, в том числе из Британии и США
aimg Валерия Абабина
Разрушительное наводнение накрыло границу Непала и Тибета: десятки жертв и сотни пропавших Фото: Последствия внезапного наводнения на границе Непала и Тибета (REUTERS/Navesh Chitrakar)
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В результате внезапного наводнения и оползня на границе Непала и Тибета погибли по меньшей мере 18 человек, еще около 400 числятся пропавшими без вести. Стихия смыла целые села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и Reuters .

Наводнение произошло рано в среду, 26 августа, в районе Расува к северу от столицы Непала Катманду. По предварительной информации, ее повлекло землетрясение, вызвавшее лавину из талого снега, стекавшего в реку Бхоте-Коши.

По данным непальской армии, поисковые операции продолжаются с обеих сторон границы, в настоящее время спасены 88 человек. Государственные СМИ Китая, контролирующего Тибет, сообщают о значительных жертвах, а непальские чиновники ожидают "огромных потерь".

Фото: На следствия внезапного наводнения на границе Непала и Тибета ( REUTERS/Navesh Chitrakar)

Сколько человек пропало

Совет по туризму Непала сообщил, что продолжается работа по установлению местонахождения 291 туриста и 93 граждан Непала, в том числе гидов, находившихся в районе наводнения. Среди них 12 путешественников из Великобритании, а также американцы, малайзийцы, южноафриканцы и индийцы.

Глава МИД Непала Шиссир Ханал сообщил парламенту, что пропали без вести 26 полицейских, девять вооруженных полицейских и 44 военнослужащих.

Разрушение и спасение

Несколько районов ниже по течению Бхоте-Коши находятся в состоянии повышенной готовности, а дороги, связь и электроснабжение нарушены. Главная дорога в Катманду закрыта. На проверенных видео видно, как поток сносит мост и разрушает многоэтажные постройки.

Фото: На следствия внезапного наводнения на границе Непала и Тибета ( REUTERS/Navesh Chitrakar/ Shaktimaya Tamang )

Спикер армии Непала Раджарам Баснет сообщил об усилиях по спасению 115 человек из села Майлунг. Министерство внутренних дел предупредило о вероятности огромных потерь в Тимуре, Сьябрубесе и Бетравати. Наводнение также повредило проект гидроэлектростанции Тришули.

Реакция Китая

Глава КНР Си Цзиньпин призвал к "полномасштабным" поискам пропавших без вести, а также к усилению систем мониторинга и раннего предупреждения во избежание вторичных катастроф.

Удар по энергетике

Министерство энергетики Непала заявило, что пострадало 430 МВт поставок электроэнергии, преимущественно от гидроэлектростанций. По расчетам Reuters, это более 12% общей национальной мощности гидроэнергетики в 3,2 ГВт.

Власти предупредили о возможном втором наводнении: выше по течению на границе Непала и Китая образовался завал, поэтому людей у берегов рек призывали сохранять бдительность.

Напомним, в конце июля одно из самых мощных за десять лет землетрясений всколыхнуло Японию - подземные толчки магнитудой 7,1 повредили дороги и мосты и повлекли пожары, более 50 человек получили ранения.

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