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Число пропавших без вести украинцев в Непале возросло до 56 человек

01:54 28.08.2026 Пт
1 мин
Среди раненых или погибших украинцев пока нет
aimg Екатерина Коваль
Число пропавших без вести украинцев в Непале возросло до 56 человек Фото: наводнения в Непале оборвали жизнь большого количества людей (Getty Images)
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В Непале продолжается поисковая операция украинцев, пропавших без вести в результате наводнения - их количество выросло до 56 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Украинские консулы поддерживают прямой контакт с местными властями, которые координируют спасательные операции по поиску и эвакуации граждан, с которыми потеряна связь. По словам МИД, количество пропавших практически не изменилось – добавилась лишь одна гражданка из состава иностранной туристической группы.

Общий список украинцев, с которыми нет связи, насчитывает 56 человек.

В то же время, по проверенной информации, среди раненых или погибших в результате стихийного бедствия украинцев по состоянию на данный момент нет.

Непальская армия и полиция продолжают поисково-спасательные работы, а Украина координирует усилия по поиску и эвакуации своих граждан вместе с другими странами.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что разрушительное наводнение накрыло границу Непала и Тибета. Кроме того, мы сообщали, что по состоянию на 26 августа было известно о 53 украинцах, пропавших без вести на фоне стихийного бедствия.

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