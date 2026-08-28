Число пропавших без вести украинцев в Непале возросло до 56 человек

В Непале продолжается поисковая операция украинцев, пропавших без вести в результате наводнения - их количество выросло до 56 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

Украинские консулы поддерживают прямой контакт с местными властями, которые координируют спасательные операции по поиску и эвакуации граждан, с которыми потеряна связь. По словам МИД, количество пропавших практически не изменилось – добавилась лишь одна гражданка из состава иностранной туристической группы.

Общий список украинцев, с которыми нет связи, насчитывает 56 человек.

В то же время, по проверенной информации, среди раненых или погибших в результате стихийного бедствия украинцев по состоянию на данный момент нет.

Непальская армия и полиция продолжают поисково-спасательные работы, а Украина координирует усилия по поиску и эвакуации своих граждан вместе с другими странами.