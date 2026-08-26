53 украинца пропали без вести после масштабного наводнения в Непале, - МИД

Сегодня утром пропала связь с группой туристов из 46 граждан Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии журналистам заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Украинцы пропали без вести в Непале

Туристическая полиция Непала сообщила, что в результате наводнения в целом считаются пропавшими без вести 53 украинца, говорит Тихий.

"Посольства Украины в Индии и КНР держат связь с компетентными органами стран пребывания по поисковым операциям, которые могут выявить местонахождение украинских граждан", - отметил представитель МИД.

В то же время по состоянию на 21:45 нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших.

"По личному поручению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших граждан принимают меры по установлению с ними связи и совершению других необходимых действий", - говорит Тихий.

Кроме того, на горячую линию МИД поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка.

На месте привлечен почетный консул Украины в Непале.

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР работают над:

выяснением дополнительной информации,

взаимодействием с иностранными ведомствами для поиска украинцев,

предоставлением информации и содействия родственникам.

Разрушительное наводнение в Непале

Ранее РБК-Украина писало, что наводнение произошло утром 26 августа в районе Расува к северу от столицы Непала Катманду.

По предварительной информации, его повлекло землетрясение, вызвавшее лавину из талого снега, стекавшего в реку Бхоте-Коши.

Известно, что погибли по меньшей мере 98 человек, еще около 400 числятся пропавшими без вести.