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Повінь у Непалі забрала понад 1400 життів, ще 5 тисяч людей так і не знайшли

02:40 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Повінь у Непалі забрала понад 1400 життів, ще 5 тисяч людей так і не знайшли Фото: у Непалі завершили пошуки зниклих після серпневої повені (Getty Images)
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Непал завершив пошуково-рятувальну операцію після серпневої повені, яка забрала життя щонайменше 1455 людей. Понад 5 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повінь почалася 26 серпня на кордоні Непалу з Тибетом. Окрім загиблих, зниклими вважаються щонайменше 5285 людей, а врятувати вдалося 13 795.

Стихія зруйнувала 12 гідроелектростанцій, а також дороги, мости, ферми та цілі поселення.

Тепер влада переходить від пошуків до відновлення постраждалих районів. Очільник Національного центру з надзвичайних ситуацій Фаніндра Паудел розповів, що уряд вирішує, як юридично визнати зниклих загиблими. Без цього їхні родини не можуть оформити страховку, банківські та інші документи.

Глава Національного агентства з управління ризиками стихійних лих Дгарам Радж Упреті уточнив, що тіла більше не шукатимуть цілеспрямовано. Проте рештки, майно та цінності, знайдені під час відновлювальних робіт, передаватимуть рідним, а в разі потреби рятувальники й надалі виїжджатимуть на екстрені виклики.

Серед зниклих після повені опинилися й українці. Коли руйнівна вода накрила кордон Непалу й Тибету, станом на 26 серпня повідомлялося про 53 громадян України, з якими втратили зв'язок. За два дні їхня кількість зросла до 56, проте загиблих чи поранених серед них на той момент не фіксували.

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