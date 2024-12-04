Удары по тылу. Что дает Украине разрешение США бить по России западным "дальнобоем"

Как Украине поможет разрешение Запада использовать их ракеты по территории России и найдет ли чем ответить Кремль, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

Россия почти три года атакует Украину дальнобойными ракетами. По украинским городам россияне били фактически всем, что имеют, включая ракеты Х-101 с дальностью более 5 тысяч километров.

Россия также использует в войне с Украиной комплектующие и оружие иностранного производства – те же иранские дроны Shahed-136, которые атакуют украинские объекты с сентября 2022 года.

Иными словами, сама Россия не придерживается никаких "линий", используя в войне с Украиной фактически все, кроме ядерного оружия. Киев же, в попытках достичь паритета на поле боя и дать отпор если не количеством, то качеством, постоянно просит западных союзников обеспечить украинскую армию военной техникой и боеприпасами.

Один из критических вопросов, который обсуждался почти все три года полномасштабной войны – разрешение стрелять дальнобойными ракетами по российской территории. Сначала партнеры Украины вообще не хотели предоставлять ракеты большой дальности, затем, дав их в небольшом количестве, запретили применять их по России – только по оккупированным ею территориям. Пока ВС РФ использовали Украину в качестве полигона, опробовав практически все типы ракет, Киев в ответ отбивался дронами собственного производства.

И только под конец своего президентского срока Джо Байден разрешил применение ракет ATACMS по территории РФ, что сразу же потянуло за собой идентичные разрешения Великобритании и Франции, касающиеся ракет Storm Shadow/Scalp. В России это ожидаемо вызвало волну возмущений, угроз и как итог – применение межконтинентальной ракеты по Днепру. Пока Москва испытывает свой "Орешник", Украина отмечает на российской карте новые цели для ударов.

Западный дальнобой и неядерный ответ РФ

Украина долгое время просила у союзников ракеты большой дальности. В 2023 году их передали – сначала ATACMS, затем Storm Shadow/Scalp, но строго-настрого запретили бить ими по российским территориям.

И в США, и в Европе в один голос заявляли о страхе перед "эскалацией". Тогда как Россия с первых дней большой войны обстреливала всю украинскую территорию, а в июне 2022 года впервые применила ракеты Х-101, атаковав Киев. Российские боеприпасы не раз долетали до границы Украины с Польшей и Румынией, а периодически и попадали на территорию других государств.

Несмотря на постоянные попытки испытать терпение Запада, переломным моментом для иностранных союзников Киева стали северокорейские военные, которых Россия решила задействовать на фронте. В середине ноября ряд западных СМИ сообщили, что в Белом доме все же разрешили бить "дальнобоем". Президент Украины Владимир Зеленский сначала отреагировал на волну информации об этом довольно неоднозначно, не подтвердив разрешение бить вглубь России: "Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут".

Вскоре стало известно, что Украина уже ударила по России ракетами ATACMS. По информации источника РБК-Украина в Силах обороны, удар пришелся по военному объекту в районе города Карачев Брянской области, который находится в 130 км от границы.

Ракета ATACMS (фото: flickr.com)

Еще одна атака произошла 25 ноября – на этот раз по аэродрому "Халино" в Курской области, о чем сообщили местные пропагандисты, а позже удар подтвердил губернатор области Алексей Смирнов.

Параллельно с этим в публичном пространстве стали считать, сколько ракет Storm Shadow получит Украина для ударов вглубь РФ. По мнению военного эксперта Сергея Грабского, речь идет о "нескольких десятках ракет", которых хватит, чтобы "нанести несколько ракетных ударов по различным объектам на территории Российской Федерации".

В Кремле еще на этапе слухов о снятии ограничений на использование западного "дальнобоя" поспешили с десятками заявлений разной степени угроз. Сначала Владимир Путин резко вспомнил о ядерной доктрине, тема которой муссировалась еще в сентябре, но была успешно забыла.

Изменения, которые решил внести Путин, касались использования ядерного оружия против неядерной державы, если ей помогает ядерная или если неядерное государство атакует Россию разными средствами. О том, что Украина уже больше года бьет по России своими дронами, в Москве, видимо, также решили забыть. Однако как только на Западе намекнули, а затем прямо заявили, что разрешают Украине бить по РФ, российский диктатор в ответ подписал внесение изменений в доктрину. Но реакции от Запада не последовало.

Видя, что попытки в очередной раз повысить ставки угрозами ядерной войны не увенчались успехом, в РФ решили воспользоваться еще одним козырем. 21 ноября Россия запустила по Днепру межконтинентальную ракету. В этот же день Путин заявил, что атаковал Украину "новейшей системой дальности "Орешник", а в Главном управлении разведки Украины сообщили, что удар, скорее всего, был нанесен баллистической ракетой из состава ракетного комплекса "Кедр", испытания которой проходили еще в октябре 2023 года и ничего "новейшего" в этой системе нет. В то же время ряд СМИ сообщили, что по Днепру ударили модификацией ракеты РС-26 Рубеж, у которой не было боевой части.

Владимир Путин (фото: Getty Images)

"Орешник", "Кедр" или Рубеж, несмотря на отчаянные попытки Кремля вызвать ужас, не испугал ни Запад, ни саму Украину. Для украинцев этот ход означал тот факт, что на одну ракету стало больше, а иностранные партнеры заявили, что поднять ставки Путину не удалось. Через несколько дней после атаки на Днепр страны G-7 в своем совместном заявлении сообщили, что "удар РФ по Днепру баллистической ракетой "Кедр" доказывает ее безрассудное поведение".

Но Путин не оставляет попыток нагнетать, поэтому 28 ноября заявил, что ударит "Орешником" по "центрам принятия решений" в Киеве. К слову, это заявление прозвучало после очередной массированной атаки по украинским энергообъектам, которую на этот раз "посвятили" атакам на саму Россию.

Также Путин заявил, что удар "новейшей" ракетой будет сопоставим с ядерным ударом и уделил особое внимание описанию того, как "все, что будет находиться в эпицентре взрыва, разделится на фракции, элементарные частицы и превратится в пыль". Его слова тут же высмеяли эксперты, отметив, что для ядерного заряда ракета "Орешник" должна нести в себе сотни тонн взрывчатки, что физически невозможно.

На угрозы Путина сразу же отреагировал и Владимир Зеленский, подчеркнув, что применение "Орешника" – не более чем попытка сорвать мирные усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации", – подчеркнул Зеленский.

Пока Россия тщетно пытается найти новые возможности эскалировать войну без применения ядерного оружия, Украина, очевидно, будет продолжать бить по России западными ракетами.

Чем помогут дальнобойные ракеты

Все три вида ракет, которыми Украине разрешили бить по России, на самом деле относительно небольшой дальности – ATACMS могут бить максимум на 300 км, а Storm Shadow/Scalp – от 250 до 500 в зависимости от модификации, но Украине, скорее всего, дали ракеты дальностью 250 км, официальной информации об этом очевидно нет.

После того, как Украине разрешили бить по РФ, западные СМИ опубликовали карту, на которой показано, куда максимально может долететь дальнобойная западная ракета. Еще в августе Институт изучения войны сообщил, что в зоне поражения ATACMS около 250 военных объектов РФ – это и склады с боеприпасами, и военные аэродромы с частями, штабы и скопление живой силы. И как только Украине расширили этот радиус официально, она ударила по этим целям, отмечает американский генерал, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

"Украина уже поражает правильные цели, такие как склады боеприпасов и штабы. Мне также хотелось бы видеть продолжение ударов по российским объектам в Крыму – решающему театру этой войны, чтобы сделать его непригодным для российских войск. Это первый шаг к освобождению Крыма – сделать его непригодным, затем изолировать, что станет возможным с разрушением Керченского моста" – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны указывают, что украинские военные также могут ослабить российскую систему ПВО и поражать уязвимые российские тылы.

Ракеты Storm Shadow/Scalp (фото: Getty Images)

"Разрешение на удары дальнобойными ракетами необходимо для того, чтобы Украина могла ослабить российскую ПВО, производить более эффективные удары по России и поражать уязвимые российские тылы", – отметили в ISW в комментарии РБК-Украина.

Вряд ли это поможет остановить или уменьшить количество массированных атак по Украине – западные ракеты не дотянутся до аэродромов, где ВС РФ размещают свои самолеты. Но это поможет отодвинуть российский тыл и, соответственно, замедлит и усложнит разные логистические процессы – обеспечение войск, эвакуации, ремонт техники и тому подобное.

При этом решение снять с Украины ограничения по применению дальнобойного оружия вряд ли станет "геймчейнджером". Ракеты такой дальности не смогут изменить ход войны и дать ВСУ преимущество на фронте – они лишь отодвинут тыл российских войск.

"Единственным переломным моментом будет декларация о победе Украины как стратегическая цель Америки. Ни одна система вооружений, ни одна платформа, ни одна политика не являются решающим фактором. Однако одобрение использования Украиной ATACMS, Storm Shadow и SCALP по целям на территории России — важный шаг вперед, который дает Украине гораздо большие возможности для уничтожения штабов, логистики и артиллерии российской армии, что ослабит ее количественное преимущество", – отметил Ходжес.

Также считают и анонимные западные дипломаты в Киеве, на которых ссылаются журналисты BBC. Они называют это решение, скорее, больше символическим: "Я не думаю, что это будет решающим фактором. Но это символическое решение показывает военную поддержку Украины. К тому же, оно (решение – ред.) может дорого обойтись России".

Что же касается Путинского "ответа", здесь западные эксперты также выступают в едином мнении – удары "Орешником" по Днепру, подписания ядерных доктрин и постоянные угрозы – не более чем истерика Кремля в попытках заставить Запад испугаться и отменить свое решение. И мотивация этих действий довольно простая – страх.

"Использовав ракету средней дальности для атаки на Днепр, Москва хотела запугать Запад, вызвать обеспокоенность, что Россия может перейти к использованию ядерного оружия. Я не верю, что Россия использует ядерное оружие. Но это показывает то, что Россия боится, что Украина получила разрешение на использование ATACMS, Storm Shadow и SCALP на территории России", – отметил Ходжес.

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Разрешение союзников бить их дальнобойными ракетами действительно необходимое, но в нынешних условиях выглядит несколько запоздалым. В зоне активных боевых действий обстановка остается крайне сложной, россияне пусть и медленно, но продвигаются по ключевым направлениям, Курскую область удерживать все тяжелее. Россия не жалеет ресурсов на войну, отправляя туда тонны боеприпасов и десятки тысяч людей.

В этом положении удары западными ракетами по объектам РФ – это важно, но едва ли они изменят ход войны. Тем более, учитывая то, что радиус обстрела все равно остается небольшим по сравнению с тем, до чего способна дотягиваться Россия.

Украина стала первой страной, на которой "опробовали" межконтинентальную баллистику, и как бы не смешно звучало название "Орешник", сам факт его использования говорит о том, что в Москве действительно готовы если не на все, то на очень многое. А вот о готовности Запада помочь Украине всем, чем можно, этого, к сожалению, сказать нельзя.