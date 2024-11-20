Посольство Греции в Киеве сегодня закрылось из соображений безопасности

Посольство Греции в Киеве объявило о временном закрытии для посетителей по соображениям безопасности. Гражданам рекомендуется избегать перемещений и оставаться в безопасных местах до получения дальнейших указаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Греции.

"По соображениям безопасности посольство Греции сегодня будет закрыто для посетителей. Пожалуйста, избегайте передвижения и оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Причины закрытия не уточняются, однако меры предприняты в интересах безопасности.

Предупреждение об атаке на Украину

Посольство США в Киеве предупредило об угрозе обстрелов Украины 20 ноября. В связи с этим дипмиссия будет закрыта, а сотрудникам рекомендовано оставаться в укрытиях.

О закрытии своих посольств в Киеве также объявили Испания и Италия, ссылаясь на возможные российские атаки.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия на протяжении нескольких месяцев накапливала запасы ракет для проведения серии ударов по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.