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ЦПД о предупреждении посольства США об атаке на Украину: РФ месяцами накапливала ракеты

Среда 20 ноября 2024 09:21
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ЦПД о предупреждении посольства США об атаке на Украину: РФ месяцами накапливала ракеты Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал предупреждение посольства США о возможной угрозе обстрелов со стороны России. По его словам, это предупреждение вполне обосновано, учитывая накопление российских запасов ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Коваленко в Telegram.

"Россияне делали запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают изготавливать, а также "калибров" и баллистики", - отметил Коваленко.

Он добавил, что российская авиация и запасы ракет на стратегических аэродромах и складах находятся в состоянии готовности. Кроме того, на обстрелы могут быть задействованы корабли.

"Соответственно, это нужно понимать и всегда держать в голове, структурам продумывать меры безопасности, людям - реагировать на тревоги", - подчеркнул Коваленко.

Предупреждение посольства США

Посольство США в Киеве сообщило об угрозе воздушного нападения на Украину 20 ноября. В связи с этим посольство закроют, а сотрудникам посоветовали оставаться в укрытиях.

Накануне по Украине россияне запустили 87 дронов, в том числе "Шахеды" и беспилотники неустановленного типа. Атаки велись из районов Курска, Орла и оккупированного Крыма. Силы ПВО уничтожили 51 дрон, еще 30 вражеских беспилотников потеряны в разных регионах.

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