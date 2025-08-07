ua en ru
Вернуться к службе без наказания: ГБР напомнило военным о дедлайне 30 августа

Четверг 07 августа 2025 13:04
Вернуться к службе без наказания: ГБР напомнило военным о дедлайне 30 августа Фото: Вернуться из СВЧ по упрощенной схеме можно до 30 августа (facebook.com/CherkasyTCK )
Автор: Татьяна Веремеева

Срок действия упрощенного механизма добровольного возвращения военных, самовольно оставивших часть, завершается 30 августа 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, с момента запуска механизма в конце 2024 года на службу уже вернулись более 29 тысяч военнослужащих.

"Этот механизм был разработан ГБР совместно с Военной службой правопорядка ВСУ, Нацполицией и Офисом Генпрокурора. Он дает шанс тем, кто впервые совершил СЗЧ, вернуться на службу без уголовной ответственности", - подчеркнул Сухачев.

Кто имеет право воспользоваться возможностью

Механизм действует до 30 августа 2025 года и охватывает тех военнослужащих, которые оставили часть до 10 мая 2025 года.

Для возвращения военный должен:

  • прибыть в свою часть,
  • или обратиться в территориальные подразделения ГБР, Военной службы правопорядка, Нацполиции,
  • или обратиться в одну из определенных воинских частей или рот резерва НГУ.

Возможен также вариант возвращения через приложение "Армия+", получив согласие командира и обратившись в суд для освобождения от ответственности.

Что получают те, кто возвращается

После возвращения:

  • возобновляется денежное, продовольственное, вещевое и прочее обеспечение;
  • сохраняется статус военнослужащего;
  • суд может освободить от уголовной ответственности, если СЗЧ совершено впервые.

Если не вернуться

В случае повторного нарушения или отказа вернуться:

  • открывается уголовное производство,
  • объявляется розыск,
  • может грозить до 10 лет заключения.

В ГБР напоминают, что военнослужащий, который оставил часть, все еще имеет шанс исправить ситуацию - но только до 30 августа 2025 года.

Напомним, в конце ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который открыл путь для возвращения военных, самовольно оставивших службу. Они могут добровольно вернуться без препятствий: контракт возобновляется, а также восстанавливаются выплаты, обеспечение и льготы. Даже наличие открытых дел не мешает продолжению службы.

В апреле 2025 года Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения после СЗЧ до конца августа этого года.

