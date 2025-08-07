Повернутися до служби без покарання: ДБР нагадало військовим про дедлайн 30 серпня

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, з моменту запуску механізму наприкінці 2024 року на службу вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

"Цей механізм був розроблений ДБР спільно з Військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та Офісом Генпрокурора. Він дає шанс тим, хто вперше вчинив СЗЧ, повернутися на службу без кримінальної відповідальності", - наголосив Сухачов.

Хто має право скористатися можливістю

Механізм діє до 30 серпня 2025 року та охоплює тих військовослужбовців, які залишили частину до 10 травня 2025 року.

Для повернення військовий має:

прибути до своєї частини,

або звернутися до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку, Нацполіції,

або звернутися до однієї з визначених військових частин чи рот резерву НГУ.

Можливий також варіант повернення через застосунок "Армія+", отримавши згоду командира і звернувшись до суду для звільнення від відповідальності.

Що отримують ті, хто повертається

Після повернення:

поновлюється грошове, продовольче, речове та інше забезпечення;

зберігається статус військовослужбовця;

суд може звільнити від кримінальної відповідальності, якщо СЗЧ вчинене вперше.

Якщо не повернутись

У разі повторного порушення або відмови повернутись:

відкривається кримінальне провадження,

оголошується розшук,

може загрожувати до 10 років ув’язнення.

У ДБР нагадують, що військовослужбовець, який залишив частину, все ще має шанс виправити ситуацію - але лише до 30 серпня 2025 року.