Постпред США в НАТО: мы не подталкиваем Украину к переговорам с РФ, она определяет условия

НАТО и США считают необходимым обеспечить сильную позицию Украины к началу мирных переговоров с Россией. При этом условия и время для переговоров определяет Украина.

Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит на онлайн-брифинге, передает корреспондент РБК-Украина .

Она отметила, что вопрос переговоров с Россией остается в руках президента Владимира Зеленского.

"Он будет определять условия, на которых он будет готов сесть за стол переговоров и когда сесть за стол переговоров. Наша позиция как Соединенных Штатов, и она поддерживается в НАТО, - мы должны обеспечить, чтобы президент Зеленский и Украина были в наиболее сильной позиции на момент начала таких переговоров", - сказала Смит.

По ее словам, неизвестно, когда Россия захочет сесть за стол переговоров и воспринимать Украину серьезно. На данный момент таких признаков не видно.

"Но решение будет в руках украинцев, мы не подталкиваем их к какой-то определенной дате или графику", - добавила она.