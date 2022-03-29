Зеленський: жодних компромісів щодо територіальної цілісності бути не може

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жодних компромісів щодо територіальної цілісності та суверенітету країни бути не може. Глава держави підкреслив готовність продовжувати переговори з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Безумовно, Україна налаштована на переговори (з Росією - ред.) і буде продовжувати переговорний процес в тій мірі, в якій це від нас залежить. Ми розраховуємо на результат, але має бути реальна безпека для нашої держави", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет та територіальна цілісність країни мають бути гарантовані.

"Ніяких компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності бути не може і не буде. Це чіткі принципи та бачення можливого результату", - додав президент України.

Зеленський нагадав тим, хто сприймає заяви в соцмережах, наче це вже реальні факти – українці живуть у демократичній державі та воюють за свою свободу.

"Тому будь-які рішення, що мають значення для всього народу (України - ред.), повинні прийматися не однією людиною та не групою людей з будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом", - наголосив глава держави.