Как военному без последствий вернуться на службу после СОЧ: важные правила
В Украине продолжается процесс добровольного возвращения на службу военнослужащих, которые ранее самовольно оставили части или дезертировали. До 1 января это можно сделать без последствий.
РБК-Украина сообщает, что об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
Он отмечает, что сейчас в Украине наблюдается положительная динамика. Уже несколько тысяч военных вернулись на службу. Многие из них выражают желание вернуться в подразделения, в которых служили раньше, но есть и те, кто хочет служить в других частях.
Как происходит возвращение
Военнослужащий, желающий вернуться, должен обратиться в определенную часть, подать рапорт с указанием должности, которую он занимал, и части, где служил раньше. Если военный имеет такую информацию, можно также указать номер уголовного производства и орган досудебного расследования.
Командир части в течение суток проводит анализ обстоятельств и определяет пригодность лица к службе. После этого военнослужащего зачисляют в список личного состава, возобновляют все виды обеспечения и денежные выплаты.
Также информируются командир части, из которой было совершено СОЧ, а также направляется письменное уведомление в орган досудебного расследования и военная служба правопорядка.
Причины СОЧ
Лазуткин отметил, что среди основных причин самовольного оставления частей могут быть психологические нагрузки, конфликты с командирами или собратьями, бытовые или семейные проблемы. Особенно такие случаи распространены среди военных, которые несут службу на передовой.
Напомним, президент Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон, позволяющий военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы, добровольно вернуться и продолжить службу.
Уголовные производства, открытые по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, не являются препятствием для продолжения военной службы таких лиц.
Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили место службы, могут вернуться в свои части до 1 января 2025 года. После возвращения командир части имеет 72 часа для возобновления действия контракта, восстановления на службе и обеспечения военнослужащего денежными, продовольственными и вещевыми выплатами, а также социальными гарантиями.
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