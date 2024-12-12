Как военному без последствий вернуться на службу после СОЧ: важные правила

В Украине продолжается процесс добровольного возвращения на службу военнослужащих, которые ранее самовольно оставили части или дезертировали. До 1 января это можно сделать без последствий.

РБК-Украина сообщает, что об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона .

Он отмечает, что сейчас в Украине наблюдается положительная динамика. Уже несколько тысяч военных вернулись на службу. Многие из них выражают желание вернуться в подразделения, в которых служили раньше, но есть и те, кто хочет служить в других частях.

Как происходит возвращение

Военнослужащий, желающий вернуться, должен обратиться в определенную часть, подать рапорт с указанием должности, которую он занимал, и части, где служил раньше. Если военный имеет такую информацию, можно также указать номер уголовного производства и орган досудебного расследования.

Командир части в течение суток проводит анализ обстоятельств и определяет пригодность лица к службе. После этого военнослужащего зачисляют в список личного состава, возобновляют все виды обеспечения и денежные выплаты.

Также информируются командир части, из которой было совершено СОЧ, а также направляется письменное уведомление в орган досудебного расследования и военная служба правопорядка.

Причины СОЧ

Лазуткин отметил, что среди основных причин самовольного оставления частей могут быть психологические нагрузки, конфликты с командирами или собратьями, бытовые или семейные проблемы. Особенно такие случаи распространены среди военных, которые несут службу на передовой.