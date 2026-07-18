Возврат билетов на поезд: сколько денег можно получить и как оформить через "Дию"

Вернуть ж/д билеты и получить назад деньги можно как онлайн, так и в кассах вокзалов. Сумма возврата напрямую зависит от причин отмены поездки и времени, оставшееся до отправления поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные правила "Укрзализныци".
Перевозчик отмечает, если вы возвращаете билет по личным причинам, сделать это можно через приложение или на сайте железной дороги не позднее чем за час до отправления поезда.
На сумму выплаты влияет срок, в который вы подаете заявку:
Обратите внимание! Билеты на пригородные рейсы и поезда сети City Express вернуть невозможно. Кроме того, отменить уже оформленный возврат тоже не удастся.
При возвращении внутри Украины содержится комиссионный сбор и сбор за услугу возврата в размере 50 гривен, а для международных рейсов - 80 гривен.
Срок зачисления средств на карту зависит от вашего банка и может занять до 30 банковских дней.
Для защиты от перекупщиков "Укрзализныця" ввела особые правила на популярные направления.
В частности, билеты на поезда №067К/068Л (Киев - Варшава) и №749Д (Вена - Киев) за сутки до отправления можно вернуть исключительно через аккаунт, подтвержденный с помощью "Дия.Пидпыс".
При отмене рейса по вине перевозчика пассажирам возвращают 100% от полной стоимости билета без содержания комиссий. Для этого необходимо обратиться в кассу вокзала или оформить претенциозный возврат.
Претензионный возврат также применяется в случаях, если:
Для подачи заявления на сайте железной дороги необходимо указать номер билета, личные данные, номер счета для выплат и подтвердить запрос через "Дия.Пидпыс".
Подписать форму на почте нужно в течение 1 часа. Заявление рассматривается до 7 рабочих дней, а выплата средств на счет после согласования может занять до 180 дней.
Напомним, что пассажирские вагоны "Укрзализныци" продолжают стареть, а полномасштабная война лишь усугубляет эту проблему. Часть подвижного состава компании была полностью уничтожена или получила серьезные повреждения из-за постоянных российских обстрелов.
Кроме того, еще сотни вагонов сейчас нуждаются в капитальном ремонте или вообще должны быть списаны из-за износа.
На фоне значительного дефицита и летней жары пассажиры часто жалуются на закрытые окна и неисправную вентиляцию. В ответ на это перевозчик объяснил, как работают кондиционеры в вагонах и почему они не всегда способны охладить салон сразу после отправления поезда со станции.
Несмотря на все технические трудности, компания пытается найти возможности для расширения внутренних маршрутов. В частности, "Укрзализныця" запускает новый рейс на Западе Украины с особым графиком.
Новое сообщение соединит сразу три областных центра - Львов, Луцк и Ровно, а перевозки будут осуществляться современным модернизированным рельсовым автобусом.