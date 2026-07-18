Возврат билетов на поезд: сколько денег можно получить и как оформить через "Дию"

Сколько средств вернут, если вы передумали ехать

Перевозчик отмечает, если вы возвращаете билет по личным причинам, сделать это можно через приложение или на сайте железной дороги не позднее чем за час до отправления поезда.

На сумму выплаты влияет срок, в который вы подаете заявку:

за 15-20 дней (или раньше) до отправки - вы получите 100% стоимости билета (или 95%, если продажа на рейс открылась за 40+ дней до отправки)

за 10-14 дней - возвращается 90% (или 95%, если продажа открылась за 19 или менее дней)

за 5-9 дней - вернуть удастся 75% (или 100%, если продажа открылась менее чем за 10 дней)

за 1-4 дня - выплачивается 50%

менее чем за сутки, но не позднее 1 часа - возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не компенсируется.

Обратите внимание! Билеты на пригородные рейсы и поезда сети City Express вернуть невозможно. Кроме того, отменить уже оформленный возврат тоже не удастся.

При возвращении внутри Украины содержится комиссионный сбор и сбор за услугу возврата в размере 50 гривен, а для международных рейсов - 80 гривен.

Срок зачисления средств на карту зависит от вашего банка и может занять до 30 банковских дней.

Возвращение через "Дия.Пидпыс"

Для защиты от перекупщиков "Укрзализныця" ввела особые правила на популярные направления.

В частности, билеты на поезда №067К/068Л (Киев - Варшава) и №749Д (Вена - Киев) за сутки до отправления можно вернуть исключительно через аккаунт, подтвержденный с помощью "Дия.Пидпыс".

Как вернуть билет, если рейс опоздал или отменен

При отмене рейса по вине перевозчика пассажирам возвращают 100% от полной стоимости билета без содержания комиссий. Для этого необходимо обратиться в кассу вокзала или оформить претенциозный возврат.

Претензионный возврат также применяется в случаях, если:

пассажир заболел или попал в несчастный случай и возвращает билет позже, чем через час после отправления поезда

пассажир проехал только часть дороги и сдал билет в течение часа после остановки на промежуточной станции

поезд опоздал к отправке более чем на 1 час

Для подачи заявления на сайте железной дороги необходимо указать номер билета, личные данные, номер счета для выплат и подтвердить запрос через "Дия.Пидпыс".

Подписать форму на почте нужно в течение 1 часа. Заявление рассматривается до 7 рабочих дней, а выплата средств на счет после согласования может занять до 180 дней.