В центре Киева авто влетело на террасу ресторана, есть пострадавший (фото)
В Печерском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием двух автомобилей BMW. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на летнюю террасу заведения и перевернулся.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление полиции Киева.
Автопроисшествие произошло около 11:30 на улице Большой Васильковской. По предварительным данным, на дороге столкнулись два автомобиля марки BMW. От мощного удара одна из машин потеряла управление, влетела на территорию летней площадки заведения и перевернулась.
Пока известно об одном травмированном в результате инцидента - в частности, 36-летний водитель перевернутого автомобиля получил травмы. Мужчину госпитализировали, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм происшествия.
Фото: в центре Киева авто влетело на террасу ресторана (t.me/gunpKyiv)
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