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В центре Киева авто влетело на террасу ресторана, есть пострадавший (фото)

12:34 17.08.2026 Пн
2 мин
Водитель автомобиля получил травмы, его госпитализировали
aimg Валерий Ульяненко
В центре Киева авто влетело на террасу ресторана, есть пострадавший (фото) Фото: в центре Киева авто влетело на террасу ресторана (t.me/gunpKyiv)
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В Печерском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием двух автомобилей BMW. В результате столкновения один из автомобилей вылетел на летнюю террасу заведения и перевернулся.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление полиции Киева.

Автопроисшествие произошло около 11:30 на улице Большой Васильковской. По предварительным данным, на дороге столкнулись два автомобиля марки BMW. От мощного удара одна из машин потеряла управление, влетела на территорию летней площадки заведения и перевернулась.

Пока известно об одном травмированном в результате инцидента - в частности, 36-летний водитель перевернутого автомобиля получил травмы. Мужчину госпитализировали, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм происшествия.

Фото: в центре Киева авто влетело на террасу ресторана (t.me/gunpKyiv)

Напомним, 14 августа в Ровенской области 16-летний нетрезвый водитель сбил беременную женщину, которая двигалась по обочине. От полученных травм она скончалась в больнице, спасти ее ребенка медикам тоже не удалось.

Ранее смертельная авария произошла в Одесской области на трассе Одесса-Николаев. Водитель грузового фургона выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя микроавтобусами.

В результате ДТП погибли три человека - водитель фургона и два пассажира одного из микроавтобусов. Еще семь человек получили травмы и были доставлены в больницу.

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