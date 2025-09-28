ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Повернення чемпіона: "Шахтар" знищив "Рух" і вийшов у лідери УПЛ

Неділя 28 вересня 2025 20:22
UA EN RU
Повернення чемпіона: "Шахтар" знищив "Рух" і вийшов у лідери УПЛ ФК "Шахтар" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У неділю, 28 вересня, відбувся матч 7-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" здобув розгромну перемогу над львівським "Рухом" із рахунком 4:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Як розвивався матч

Рахунок було відкрито на 27-й хвилині. Лука Мейреллес відзначився другим голом у сезоні після точної передачі Артема Бондаренка.

Уже за чотири хвилини бразильський півзахисник Педріньйо подвоїв перевагу "гірників", скориставшись асистом Юхима Коноплі.

На початку другого тайму Педріньйо оформив дубль, забивши на 49-й хвилині. Останній м’яч зустрічі на 90-й хвилині забив Ізакі Сілва, який довів рахунок до розгромного.

"Рух" жодного разу не зміг серйозно загрожувати воротам суперника та зазнав чергової поразки.

Турнірне становище

Перемога дозволила "Шахтарю" одноосібно очолити турнірну таблицю УПЛ. Команда має 17 очок після семи матчів (5 перемог).

Найближчим переслідувачем є "Динамо" з 15-ма балами. Далі розташувалися "Металіст 1925" та "Колос" - по 14 очок, а п’ятірку лідерів замикає "Кривбас" із 13-ма.

"Рух" залишився на останньому місці з трьома очками після семи турів.

Що далі

Наступний матч "Шахтар" проведе 5 жовтня проти "ЛНЗ" у рамках УПЛ.

Перед цим "гірники" зіграють у Лізі конференцій проти шотландського "Абердіна".

Також читайте про вогняний матч у Львові між "Динамо" та "Карпатами".

Раніше ми повідомили результати жеребкування матчів 1/8 фіналу Кубка України.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Шахтар Футбол
Новини
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"