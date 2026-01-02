Буданов принял предложение Зеленского возглавить Офис президента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Буданова.

"Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис главы государства. Продолжаю служить Украине", - написал Буданов.

Он отметил, что считает должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной.

"Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!", - подчеркнул Буданов.

Также он поблагодарил всех боевых побратимов и команду ГУР МО Украины за совместную работу.

"Нам дальше делать свое - бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины!" - добавил новый глава ОП.