Не ждите падения Путина: Буданов назвал единственный безопасный сценарий для Украины

Четверг 26 февраля 2026 20:52
Не ждите падения Путина: Буданов назвал единственный безопасный сценарий для Украины Фото: Кирилл Буданов, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Основная идеология России никогда не менялась. Поэтому Украине необходимо создать условия, при которых РФ исчезнет как империя.

Как передает РБК-Украина, об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью арабскому медиа "Аль-Модон".

Читайте также: Путин внезапно заговорил о возможном преемнике

"Смена режимов в России не изменила ее сущности. Независимо от ее нынешнего названия ее основная идеология не изменилась", - подчеркнул Буданов.

Он обратил внимание, что российские власти ни в царскую эпоху, ни в советскую, ни сейчас не ставили себе цель улучшить условия жизни своих граждан.

"В целом политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя", - сказал Буданов.

Руководитель ОП добавил, что на территории России должны возникнуть несколько региональных государств, каждое из которых будет заботиться о благополучии своего народа.

"Только тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя безопаснее", - отметил Буданов.

Корень проблемы не только в Путине

Напомним, ранее в интервью журналисту Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский скептически оценил эффективность ликвидации российского диктатора Владимира Путина для быстрой смены ситуации.

По словам главы государства, корень проблемы заключается не только в личности диктатора, но и в построенной им системе власти, которая может воспроизвести "нового Путина" даже после устранения нынешнего главы Кремля.

