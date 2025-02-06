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В Украине будут судить Таисию Повалий

Украина, Четверг 06 февраля 2025 17:37
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В Украине будут судить Таисию Повалий Фото: в Украине будут судить Таисию Повалий (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В Украине будут судить бывшую народную артистку Украины и экс-депутата от запрещенной "Партии регионов". Она призывала захватить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины по фактам коллаборационной деятельности, публичных призывов к агрессивной войне и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о Таисии Повалий.

"Обвиняемая в 2014 году выехала в Россию, сейчас живет в Москве и ведет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство", - рассказали прокуроры.

Следствие установило, что, имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку главы Кремля Владимира Путина. В частности, участвует в различных политических акциях.

"Обвиняемая охотно дает интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами", - отметили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, по материалам прокуратуры Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства принадлежащих обвиняемой активов:

  • семи земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;
  • жилого дома общей площадью 442 кв. м;
  • домовладения общей площадью 101 кв. м;
  • двух транспортных средств;
  • четырех единиц оружия;
  • имущественных прав на музыку и слова к 9 произведениям.

Дело Повалий

Как сообщалось, в феврале прошлого года СБУ сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий.

Напомним, в сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Кроме того, 19 октября 2022 года против Повалий СНБО ввел санкции. Кроме нее в список вошли более 2500 человек.

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