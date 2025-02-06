В Украине будут судить Таисию Повалий
В Украине будут судить бывшую народную артистку Украины и экс-депутата от запрещенной "Партии регионов". Она призывала захватить Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Так, прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины по фактам коллаборационной деятельности, публичных призывов к агрессивной войне и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).
Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о Таисии Повалий.
"Обвиняемая в 2014 году выехала в Россию, сейчас живет в Москве и ведет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство", - рассказали прокуроры.
Следствие установило, что, имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку главы Кремля Владимира Путина. В частности, участвует в различных политических акциях.
"Обвиняемая охотно дает интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами", - отметили в Офисе генпрокурора.
Кроме того, по материалам прокуратуры Высший антикоррупционный суд принял решение о взыскании в доход государства принадлежащих обвиняемой активов:
- семи земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га;
- жилого дома общей площадью 442 кв. м;
- домовладения общей площадью 101 кв. м;
- двух транспортных средств;
- четырех единиц оружия;
- имущественных прав на музыку и слова к 9 произведениям.
Дело Повалий
Как сообщалось, в феврале прошлого года СБУ сообщила о заочном подозрении певице и бывшему нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий.
Напомним, в сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Кроме того, 19 октября 2022 года против Повалий СНБО ввел санкции. Кроме нее в список вошли более 2500 человек.
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