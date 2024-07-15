Официально. Трамп идет на выборы от республиканцев: кого он выбрал вице-президентом

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев. Также он решил, что в случае победы на выборах его вице-президентом станет сенатор Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Трамп набрал достаточное количество голосов республиканцев, чтобы официально стать кандидатом от партии на президентских выборах. Кто станет вице-президентом "После долгих раздумий и размышлений, а также учитывая огромные таланты многих других людей, я решил, что человек, который лучше всего подходит для того, чтобы занять пост вице-президента Соединенных Штатов, - это сенатор Джей Ди Вэнс из великого штата Огайо", - отметил Трамп в своей соцсети Truth Social. Бывший президент США добавил, что Вэнс во время предвыборной компании "уделит пристальное внимание американским рабочим и фермерам".