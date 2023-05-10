Не связаны с деятельностью издания. В СБУ назвали причины обысков в "Думской"

"Сотрудники СБУ и Нацполиции проводят следственные действия по адресам работы и проживания фигурантов уголовного производства, подозреваемых в рейдерском захвате государственного имущества и хищении бюджетных средств в Одесской области", - отмечают правоохранители.

По их данным, в рамках этого дела уже сообщили о подозрении депутату местного облсовета, а также его жене и помощнику.

Расследование продолжается для установления обстоятельств преступления и привлечения всех виновных к ответственности. При этом проводятся обыски в офисном помещении, где находится издание "Думская.нет", добавляют в СБУ.

"Все действия правоохранителей проходят с соблюдением законодательства и никак не касаются журналистской деятельности издания "Думская.нет", - отмечают правоохранители.

Обновлено 16:30

По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, один из фигурантов уголовного дела о рейдерском захвате - депутат Одесского областного совета от фракции "Европейская солидарность" Николай Деревянко, ему же и сообщили о подозрении.

При этом его жена, которой также вручили подозрение, является сестрой народного депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

По информации источников, Деревянко мог передать печати предприятия, которое фигурирует в деле о рейдерском захвате, своему коллеге Михаилу Шмушковичу - депутату Одесского областного совета от "Европейской солидарности". Печати являются фактическим вещественным доказательством в уголовном производстве.

В распоряжении РБК-Украина оказалась переписка предположительно Деревянко и Шмушковича, где они обсуждают передачу друг другу печатей. Помимо этого, Шмушкович также, по информации РБК-Украина, является фактическим владельцем издания "Думская.нет", в офисе которого проходили обыски.

Фото: переписка Деревянко и Шмушковича (РБК-Украина)

Стоит заметить, что еще на прошлой неделе Служба безопасности Украины разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену, которые могли организовать рейдерский захват земли у моря. Имен чиновника и его супруги тогда не раскрывали.