Не пов'язані з діяльністю видання. У СБУ назвали причини обшуків у "Думській"

"Співробітники СБУ та Нацполіції проводять слідчі дії за адресами роботи та проживання фігурантів кримінального провадження, підозрюваних у рейдерському захопленні державного майна та розкраданні бюджетних коштів в Одеській області", - зазначають правоохоронці.

За їхніми даними, в рамках цієї справи вже повідомили про підозру депутату місцевої облради, а також його дружині та помічнику.

Розслідування продовжується для встановлення обставин злочину та притягнення всіх винних до відповідальності. При цьому проводяться обшуки в офісному приміщенні, де розміщено видання "Думська.нет", додають у СБУ.

"Всі дії правоохоронців відбуваються з дотриманням законодавства і ніяк не стосуються журналістської діяльності видання "Думська.нет", - зазначають правоохоронці.

Оновлено 16:30

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, один з фігурантів кримінальної справи про рейдерське захоплення - депутат Одеської обласної ради від фракції "Європейська солідарність" Микола Дерев'янко, йому ж і повідомили про підозру.

При цьому його дружина, якій також вручили підозру, є сестрою народного депутата від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.

За інформацією джерел, Дерев'янко міг передати печатки підприємства, яке фігурує у справі про рейдерське захоплення, своєму колезі Михайлу Шмушковичу - депутату Одеської обласної ради від "Європейської солідарності". Печатки є фактичним речовим доказом у кримінальному провадженні.

У розпорядженні РБК-Україна є переписка імовірно Дерев'янка та Шмушковича, де вони обговорюють передачу один одному печаток. Крім цього, Шмушкович також, за інформацією РБК-Україна, є фактичним власником видання "Думська.нет", в офісі якого проходили обшуки.

Фото: переписка Дерев'янка та Шмушковича

Варто зауважити, що ще минулого тижня Служба безпеки України викрила депутата Одеської облради та його дружину, які могли організувати рейдерське захоплення землі біля моря. Імен чиновника та його дружини тоді не розкривали.