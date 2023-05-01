Депутат Одесского облсовета вместе с супругой организовали рейдерский захват земли в Затоке

Служба безопасности разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену, организовавших рейдерский захват земли у моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным следствия, фигуранты пытались завладеть помещениями АО "Укрпочта" у прибрежной защитной полосы в поселке Затока и незаконно отчуждать земли сельхозназначения общей площадью около 280 га. Причем действовали в составе организованной преступной группы.

Чтобы реализовать сделку, ее участники подделали документы на право собственности и через подконтрольный нотариус зарегистрировали участок на подставных лиц. Затем передали "переоформленное" госимущество во владение аффилированной коммерческой структуре.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить присвоение государственной недвижимости на десятки миллионов гривен. Здания и близлежащая территория "Укрпочты" на черноморском побережье возвращены в собственность госпредприятия, а на земельные участки наложен арест.

На основании собранных Службой безопасности доказательств депутата облсовета задержаны и сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 24,5 млн грн.

Жене депутата и его помощнику поставлено в известность о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации, совершенное организованной группой по предварительному сговору. Оба заключены под стражу с альтернативой залогу в сумме 8 млн грн.