Не связаны с деятельностью издания. В СБУ назвали причины обысков в "Думской"
Правоохранители в Одессе проводят обыски по местам работы и проживания подозреваемых в рейдерском захвате госимущества. Они не связаны с работой издания "Думская.нет".
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.
"Сотрудники СБУ и Нацполиции проводят следственные действия по адресам работы и проживания фигурантов уголовного производства, подозреваемых в рейдерском захвате государственного имущества и хищении бюджетных средств в Одесской области", - отмечают правоохранители.
По их данным, в рамках этого дела уже сообщили о подозрении депутату местного облсовета, а также его жене и помощнику.
Расследование продолжается для установления обстоятельств преступления и привлечения всех виновных к ответственности. При этом проводятся обыски в офисном помещении, где находится издание "Думская.нет", добавляют в СБУ.
"Все действия правоохранителей проходят с соблюдением законодательства и никак не касаются журналистской деятельности издания "Думская.нет", - отмечают правоохранители.
Обновлено 16:30
По данным источников РБК-Украина в правоохранительных органах, один из фигурантов уголовного дела о рейдерском захвате - депутат Одесского областного совета от фракции "Европейская солидарность" Николай Деревянко, ему же и сообщили о подозрении.
При этом его жена, которой также вручили подозрение, является сестрой народного депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.
По информации источников, Деревянко мог передать печати предприятия, которое фигурирует в деле о рейдерском захвате, своему коллеге Михаилу Шмушковичу - депутату Одесского областного совета от "Европейской солидарности". Печати являются фактическим вещественным доказательством в уголовном производстве.
В распоряжении РБК-Украина оказалась переписка предположительно Деревянко и Шмушковича, где они обсуждают передачу друг другу печатей. Помимо этого, Шмушкович также, по информации РБК-Украина, является фактическим владельцем издания "Думская.нет", в офисе которого проходили обыски.
Фото: переписка Деревянко и Шмушковича (РБК-Украина)
Стоит заметить, что еще на прошлой неделе Служба безопасности Украины разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену, которые могли организовать рейдерский захват земли у моря. Имен чиновника и его супруги тогда не раскрывали.
Напомним, сегодня, 10 мая, в редакции "Думская" СБУ начала проводить обыски. Представители издания посчитали, что такие действия якобы связаны с критикой партии "Слуга народа" и отдельных ее членов.
Также мы писали, что на прошлой неделе мэра Одессы Геннадия Труханова взяли под стражу, но позже за него внесли залог.
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