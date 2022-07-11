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Хакери розсилають українцям електронні листи нібито від імені держави: як їх розпізнати

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Понеділок 11 липня 2022 16:33
Хакери розсилають українцям електронні листи нібито від імені держави: як їх розпізнати Фото: хакери розсилають українцям електронні листи нібито від імені держави (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Хакери масово розповсюджують небезпечні листи з темою "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна" зі скомпрометованих електронних адрес державних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

Листи містять вкладення у вигляді XLS-документа з назвою "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls".

Цей документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу "baseupd.exe". Відкриття файлу спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Кібератаку пов'язують з діяльністю групи UAC-0056, що вже підозрюється у кібератаці на держорганізації України, яка сталася 7 липня.

Фахівці групи швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CERT-UA встановлюють обставини компрометації облікових записів електронної пошти, а також блокують сервера управління шкідливою програмою.

Окрім цього, Держспецзв’язку наполегливо рекомендує використовувати багатофакторну автентифікацію для електронної пошти з метою посилення власного захисту.

Нагадаємо, раніше росіяни намагалися зламати національний телемарафон.

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