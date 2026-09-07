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Мощнее MacBook: 5 флагманских смартфонов, которые легко заменят рабочий ПК

16:32 07.09.2026 Пн
3 мин
На рынке уже существуют смарт-модели, превосходящие процессоры популярных лэптопов
aimg Ольга Завада
Мощнее MacBook: 5 флагманских смартфонов, которые легко заменят рабочий ПК Ноутбуки проигрывают смартфонам по производительности (фото: Pexels)
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Смартфоны начинают отнимать работу у ноутбуков: современные флагманы уже способны монтировать видео, выполнять сложные вычисления и работать с внешними мониторами. В некоторых задачах их новейшие чипы оказываются быстрее популярных ноутбуков, выпущенных всего несколько лет назад.

РБК-Украина со ссылкой на BGR выделила 5 смартфонов, которые могут посоревноваться по производительности с популярными лэптопами.

iPhone 17 Pro Max

Процессор A19 Pro предлагает производительность, приближающуюся к ПК-чипам Apple.

В тесте Geekbench 6 мобильный флагман набирает более 3800 баллов в одноядерном и около 10100 баллов в многоядерном режиме, опережая MacBook Air M2 2023 (2349 и 9661 баллов соответственно).

Благодаря алюминиевой унифицированной платформе и испарительной камере смартфон способен стабильно запускать тяжелые игры типа Resident Evil 4 в разрешении 1080p.

OnePlus 15

Ориентированный на гейминг аппарат выбивает 3606 баллов в одноядерном и 11442 балла в многоядерном тестировании.

В специализированном тесте рендеринга Ray Tracer этот смартфон обрабатывает 2,94 мегапикселя в секунду против 2,08 мегапикселя у популярного процессора для ноутбуков Ryzen 7 7730U 2023 года выпуска.

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Motorola Razr Ultra 2026

Сложная модель демонстрирует поразительную скорость даже на базе прошлогоднего чипсета Snapdragon 8 Elite. В тесте фотообработки Photo Library аппарат выдает 142,5 кадра в секунду, уверенно обгоняя ноутбук Dell Inspiron 15 3530 (119,8 кадра).

Наличие 16 ГБ оперативной памяти и экосистемы Smart Connect позволяет работать в многооконном режиме и бесшовно передавать файлы на ПК.

Galaxy Z Fold 8

Оснащенный чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 16 ГБ оперативной памяти, этот раскладной смартфон легко опережает премиальные бизнес-ноутбуки 2023 года, такие как ThinkPad X1 Carbon Gen 11 с процессором Intel Core i7-1355U.

На внутреннем 7,6-дюймовом экране смартфон в сочетании с режимом Samsung DeX может фактически заменить рабочую станцию: к нему можно подключить внешний монитор, клавиатуру и мышь.

Galaxy S26 Ultra

Один из самых мощных Android-смартфонов 2026 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и имеет до 16 ГБ оперативной памяти.

В синтетических тестах он показывает 3698 баллов в одноядерном и 11093 балла в многоядерном режиме.

Для сравнения, ноутбук Dell Latitude 3340 (2023) на базе Core i5-1335U набирает всего 2054 и 7049 баллов соответственно, а во время рендеринга PDF смартфон обрабатывает 288,3 мегапикселя в секунду против 97,1 у ноутбука.

При формировании списка принимались во внимание результаты чистых бенчмарков (одноядерная и многоядерная производительность, скорость обработки графики и документов) по сравнению с популярными рабочими ноутбуками 2022-2023 годов.

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