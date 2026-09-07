ua en ru
Пн, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple сократила срок службы устройств: какие iPhone, Mac и Apple Watch не обновятся

10:13 07.09.2026 Пн
3 мин
О чем следует знать владельцам гаджетов?
aimg Ольга Завада
Apple сократила срок службы устройств: какие iPhone, Mac и Apple Watch не обновятся Apple окончательно вывела с рынка 10 моделей (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple в 2026 году "отправила на пенсию" ряд популярных устройств - техногигант снял их с продаж или прекратил программную поддержку. В списке оказались iPhone, Mac и другая фирменная техника.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Смарфоны и аксессуары: от iPhone 16e до AirTag

Смена поколений зацепила как бюджетный сегмент смартфонов, так и популярные мелкие гаджеты.

Среди них

iPhone 16e. Представленный в феврале 2025 года в качестве замены серии SE, смартфон продержался в ассортименте всего год.

Выход в марте 2026 года модели iPhone 17e с удвоенной памятью (256 ГБ за 599 долларов) и полноценной зарядкой MagSafe заставил Apple снять 16e с продаж.

AirTag первого поколения. В январе 2026 года вышла обновленная версия трекера с чипом U2, радиусом действия, увеличенным до 61 метра, и более громким динамиком.

Оригинальные AirTag 2021 выведены из ассортимента, хотя они остаются полностью рабочими.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Традиционно с выходом новой флагманской линейки осенью прошлогодние версии Pro исчезают из официального магазина, оставаясь доступными только у партнеров или в разделе восстановленной техники.

Читайте больше : Apple меняет Mac навсегда: Siri становится чатботом, Intel списывают

Ноутбуки и мониторы: обновления на чипах M5

Компания полностью обновила линейки компьютеров, сняв с официальных продаж предыдущее поколение на базе M4 и M3:

MacBook Air на чипе M4. После выхода версии M5 покупать M4 напрямую у Apple становится невозможно, хотя платформа будет поддерживать macOS еще много лет.

Серия MacBook Pro M4. Ноутбуки получили базовые процессоры M5 и версии M5 Pro и M5 Pro Max. Модели с прошлогодними чипами M4 Pro и Max изъяты из магазина.

iPad Air M3. Модель с процессором M3 была выпущена в марте 2025 года, но уже через год ее заменил планшет на M4, закрыв продажи предшественника.

Studio Display (1-го поколения) и Pro Display XDR. Монитор Studio Display обновился в 2026 году, получив современный порт Thunderbolt.

В то же время, дорогой Pro Display XDR за 4999 долларов заменили на Studio Display XDR за 3299 долларов с частотой обновления 120 Гц.

Больше интересного: iPhone Ultra за 3000 долларов: Apple готовит самые дорогие смартфоны в истории

ТВ-приставки, часы и Mac Pro: отказ от старых систем

Самые чувствительные потери понесли владельцы смарт-часов и рабочих станций.

Apple TV HD и Apple TV 4K (1-го поколения). Система tvOS 27 прекращает поддержку версии HD 2015 года и первой 4K 2017 из-за устаревшего железа.

Apple Watch (2022 года и старше . Релиз watchOS 27 принес масштабное сокращение поддержки: обновления не получат Apple Watch Series 6, 7, 8, первое поколение Ultra и второе поколение SE.

Новая система будет доступна только для моделей с 2023 года выпуска.

Mac Pro. После выхода версии 2023 года на чипе M2 Ultra, лишившей пользователей возможности самостоятельно изменять оперативную память или видеокарты, компьютер потерял свое главное преимущество.

В 2026 году Apple окончательно закрыла линейку Mac Pro, сделав флагманским рабочим решением мощный Mac Studio.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MacBook Apple iPhone iPad
Новости
Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября
Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября
Аналитика
В представлении некоторых украинцев НАТО неповоротливое, но это не так, – интервью с послом Гетманчук
Роман Коткорреспондент РБК-Украина В представлении некоторых украинцев НАТО неповоротливое, но это не так, – интервью с послом Гетманчук