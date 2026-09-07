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400 игр и никакого интернета: чем удивляет новая ретро-консоль за 49 долларов

14:16 07.09.2026 Пн
2 мин
Карманный гаджет работает без Wi-Fi
aimg Ольга Завада
400 игр и никакого интернета: чем удивляет новая ретро-консоль за 49 долларов Ретро-консоль для гейм-гурманов (фото: Arduview)
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Современные гаджеты прячут свою электронику за корпусом, а Arduview буквально выставляет ее напоказ. Разработчики готовят портативную консоль, через которую видно все - от печатной платы до OLED-дисплея.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Arduview.

Железо, формат и эргономика

Устройство разработано для любителей ретро-игр, коллекционеров гаджетов и энтузиастов, ценящих открытую архитектуру.

Технические характеристики

Габариты и вес: консоль весит около 50 граммов, легко помещается в любой карман и готова к игре сразу после включения.

Аппаратная база: гаджет работает на основе открытой платформы Arduboy и микроконтроллера ATmega32u4. Она подходит как для обычных игроков, так и для тех, кто любит самостоятельно модифицировать софт.

Игровой арсенал: в память системы заранее загружено 400 8-битных игр.

Автономность и связь: устройство сознательно лишено Wi-Fi и магазинов приложений. Зарядка и быстрая передача данных происходит только через порт USB-C.

Заметим, что маркетинговое заявление о статусе первой полностью прозрачной консоли остается собственной позицией разработчика и пока не имеет независимого верифицированного подтверждения.

400 игр и никакого интернета: чем удивляет новая ретро-консоль за 49 долларов

400 классических игр в корпусе (фото: Arduview)

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Комплектация, цены и сроки снабжения

Для покупателей предусмотрено несколько этапов выхода на рынок и специальных условий раннего доступа.

400 игр и никакого интернета: чем удивляет новая ретро-консоль за 49 долларовРетро-игрушка для фанатов эксклюзивной гейм-техники (фото: Arduview)

Комплект поставки: в фирменной коробке будут сама консоль Arduview и кабель USB-C.

Программа Founders: ранние покупатели могут забронировать статус "основателя" (Founders) по поворотному залогу 5 долларов, что гарантирует сниженную цену в 49 долларов вместо будущей розничной стоимости в 100 долларов.

Гарантия возврата: депозит в размере 5 долларов можно вернуть в любой момент до момента отправки устройства.

График отгрузок: участники программы Founders получат свои консоли уже в августе 2026 года. Для остальных покупателей публичный релиз состоится в 2027 году.

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