Потужніші за MacBook: 5 флагманських смартфонів, які легко замінять робочий ПК

Смартфони починають забирати роботу у ноутбуків: сучасні флагмани вже здатні монтувати відео, виконувати складні обчислення та працювати з зовнішніми моніторами. У деяких завданнях їхні новітні чипи виявляються швидшими за популярні ноутбуки, випущені лише кілька років тому.

РБК-Україна з посиланням на BGR виділила 5 смартфонів, які можуть позмагатися за продуктивністю з популярними лептопами.

iPhone 17 Pro Max

Процесор A19 Pro пропонує продуктивність, що наближається до ПК-чипів Apple.

У тесті Geekbench 6 мобільний флагман набирає понад 3800 балів у одноядерному та близько 10100 балів у багатоядерному режимі, випереджаючи MacBook Air M2 2023 року (2349 та 9661 балів відповідно).

Завдяки алюмінієвій уніфікованій платформі та випаровувальній камері смартфон здатен стабільно запускати важкі ігри на кшталт Resident Evil 4 у роздільній здатності 1080p.

OnePlus 15

Орієнтований на геймінг апарат вибиває 3606 балів у одноядерному та 11442 бали в багатоядерному тесті.

У спеціалізованому тесті рендерингу Ray Tracer цей смартфон обробляє 2,94 мегапікселя на секунду проти 2,08 мегапікселя у популярного процесора для ноутбуків Ryzen 7 7730U 2023 року випуску.

Motorola Razr Ultra 2026

Складана модель демонструє вражаючу швидкість навіть на базі торішнього чипсета Snapdragon 8 Elite. У тесті фотообробки Photo Library апарат видає 142,5 кадра на секунду, впевнено обганяючи ноутбук Dell Inspiron 15 3530 (119,8 кадра).

Наявність 16 ГБ оперативної пам'яті та екосистеми Smart Connect дозволяє комфортно працювати у багатовіконному режимі та безшовно передавати файли на ПК.

Galaxy Z Fold 8

Оснащений чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy та 16 ГБ оперативної пам'яті, цей розкладний смартфон легко випереджає преміальні бізнес-ноутбуки 2023 року, як-от ThinkPad X1 Carbon Gen 11 з процесором Intel Core i7-1355U.

На внутрішньому 7,6-дюймовому екрані смартфон у поєднанні з режимом Samsung DeX може фактично замінити робочу станцію: до нього можна підключити зовнішній монітор, клавіатуру та мишу.

Galaxy S26 Ultra

Один із найпотужніших Android-смартфонів 2026 року працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 та має до 16 ГБ оперативної пам'яті.

У синтетичних тестах він показує 3698 балів в одноядерному та 11093 бали в багатоядерному режимі.

Для порівняння, ноутбук Dell Latitude 3340 (2023) на базі Core i5-1335U набирає лише 2054 та 7049 балів відповідно, а під час рендерингу PDF смартфон обробляє 288,3 мегапікселя на секунду проти 97,1 у ноутбука.

При формуванні списку до уваги бралися результати чистих бенчмарків (одноядерна та багатоядерна продуктивність, швидкість обробки графіки та документів) порівняно з популярними робочими ноутбуками 2022-2023 років.