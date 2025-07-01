ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Мощная магнитная буря накрывает Землю: как уберечься от головной боли и других проблем

Вторник 01 июля 2025 19:10
UA EN RU
Мощная магнитная буря накрывает Землю: как уберечься от головной боли и других проблем Мощная магнитная буря охватит Землю в ближайшие часы (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Сильная магнитная буря охватит Землю в ближайшие часы и она может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на нашей планете. Мощность этого геошторма будет большой, и это может вызвать также проблемы с работой средств связи.

Что известно об этой магнитной буре и какие существуют эффективные способы снизить ее влияние на самочувствие человека, рассказывает РБК-Украина.

Что известно о магнитной буре

По данным экспертов, в ночь на 2 июля Землю охватит мощная магнитная буря, которая в пиковые часы может достичь уровня G2-G3, (Кр 6-7). Также ожидается, что эта буря будет затяжной и ситуация улучшится только ближе к выходным.

2 июля, среда - повышение геомагнитной активности до Кр 6

3 июля, четверг - сильная геомагнитная активность на уровне Кр 5-6

4 июля, пятница - постепенное снижение геомагнитной активности, от Кр 5 до Кр 4

Ожидается, что только в субботу, 5 июля, геомагнитная ситуация начнет стабилизироваться и снизится до уровня умеренной и слабой бури.

Влияние магнитного геошторма уже во вторник вечером, 1 июля, могут почувствовать: метеозависимые люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, маленькие дети.

Что такое магнитная буря

Ежедневные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества быстро передвигающихся заряженных частиц, которые могут двигаться в сторону Земли. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты - это приводит к возмущениям, которые и называют солнечными или магнитными бурями.

Все магнитные бури различают по мощности - от слабых и малозаметных до сильных и мощных. Чем сильнее буря - тем хуже последствия для жизнедеятельности человека.

Как магнитные бури влияют на людей

Исследования показывают, что колебания в магнитном поле Земли люди не чувствуют, но они могут сильно влиять на биоритмы. Именно это и приводит к ухудшению самочувствия, настроения и общего состояния.

Какие могут возникать проблемы:

  • Головная боль и мигрень
  • Головокружение, шум в ушах
  • Туман в голове
  • Тошнота
  • Снижение концентрации, внимательности
  • Скачки давления, нарушение ритма сердца
  • Сильная сонливость днем, проблемы со сном ночью
  • Повышенная тревожность
  • Сильная усталость
  • Панические настроения и апатия
  • Агрессия
  • Раздражительность
  • Обострение хронических болезней

Как снизить влияние магнитной бури на здоровье

Полностью избежать влияния магнитных бурь на организм человека - невозможно. Однако врачи советуют придерживаться рекомендаций, которые помогают снизить негативное влияние.

В первую очередь, старайтесь в такие дни не нагружать свой организм, как физически, так и психологически. Снижайте нагрузки в спортзале, не ввязывайтесь в споры, больше отдыхайте, отложите важные и энергозатратные дела на другой день.

Придерживайтесь режима дня и питания - то есть, спать нужно не менее 7-9 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время, если есть сильная усталость - делать небольшие паузы для отдыха.

В рационе должно быть много свежих овощей и фруктов, продуктов с питательными веществами. А вот от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, жирной и вредной пищи - стоит отказаться.

Употребляйте достаточное количество обычной воды, проветривайте помещение, проводите больше времени на природе, делайте прогулки на свежем воздухе и снижайте уровень стресса. Ограничьте просмотр новостей, соцсетей и вечером старайтесь не перегружать нервную систему экранами, хотя бы за 2-3 часа до сна.

Если состояние самочувствия вызывает беспокойство, лекарства против хронических заболеваний не помогают - обратитесь за помощью врачей.

Вас может заинтересовать:

При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Магнитная буря Головная боль Артерильное давление
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства