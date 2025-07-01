Мощная магнитная буря накрывает Землю: как уберечься от головной боли и других проблем

Сильная магнитная буря охватит Землю в ближайшие часы и она может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на нашей планете. Мощность этого геошторма будет большой, и это может вызвать также проблемы с работой средств связи.

Что известно об этой магнитной буре и какие существуют эффективные способы снизить ее влияние на самочувствие человека, рассказывает РБК-Украина.

Что известно о магнитной буре

По данным экспертов, в ночь на 2 июля Землю охватит мощная магнитная буря, которая в пиковые часы может достичь уровня G2-G3, (Кр 6-7). Также ожидается, что эта буря будет затяжной и ситуация улучшится только ближе к выходным.

2 июля, среда - повышение геомагнитной активности до Кр 6

3 июля, четверг - сильная геомагнитная активность на уровне Кр 5-6

4 июля, пятница - постепенное снижение геомагнитной активности, от Кр 5 до Кр 4

Ожидается, что только в субботу, 5 июля, геомагнитная ситуация начнет стабилизироваться и снизится до уровня умеренной и слабой бури.

Влияние магнитного геошторма уже во вторник вечером, 1 июля, могут почувствовать: метеозависимые люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, маленькие дети.

Что такое магнитная буря

Ежедневные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества быстро передвигающихся заряженных частиц, которые могут двигаться в сторону Земли. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты - это приводит к возмущениям, которые и называют солнечными или магнитными бурями.

Все магнитные бури различают по мощности - от слабых и малозаметных до сильных и мощных. Чем сильнее буря - тем хуже последствия для жизнедеятельности человека.

Как магнитные бури влияют на людей

Исследования показывают, что колебания в магнитном поле Земли люди не чувствуют, но они могут сильно влиять на биоритмы. Именно это и приводит к ухудшению самочувствия, настроения и общего состояния.

Какие могут возникать проблемы:

Головная боль и мигрень

Головокружение, шум в ушах

Туман в голове

Тошнота

Снижение концентрации, внимательности

Скачки давления, нарушение ритма сердца

Сильная сонливость днем, проблемы со сном ночью

Повышенная тревожность

Сильная усталость

Панические настроения и апатия

Агрессия

Раздражительность

Обострение хронических болезней

Как снизить влияние магнитной бури на здоровье

Полностью избежать влияния магнитных бурь на организм человека - невозможно. Однако врачи советуют придерживаться рекомендаций, которые помогают снизить негативное влияние.

В первую очередь, старайтесь в такие дни не нагружать свой организм, как физически, так и психологически. Снижайте нагрузки в спортзале, не ввязывайтесь в споры, больше отдыхайте, отложите важные и энергозатратные дела на другой день.

Придерживайтесь режима дня и питания - то есть, спать нужно не менее 7-9 часов в сутки, ложиться и просыпаться в одно и то же время, если есть сильная усталость - делать небольшие паузы для отдыха.

В рационе должно быть много свежих овощей и фруктов, продуктов с питательными веществами. А вот от большого количества кофе, энергетиков, алкоголя, жирной и вредной пищи - стоит отказаться.

Употребляйте достаточное количество обычной воды, проветривайте помещение, проводите больше времени на природе, делайте прогулки на свежем воздухе и снижайте уровень стресса. Ограничьте просмотр новостей, соцсетей и вечером старайтесь не перегружать нервную систему экранами, хотя бы за 2-3 часа до сна.

Если состояние самочувствия вызывает беспокойство, лекарства против хронических заболеваний не помогают - обратитесь за помощью врачей.