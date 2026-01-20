ua en ru
Россия, без сомнений, является угрозой в Арктике, - премьер Канады

Давос, Вторник 20 января 2026 22:43
Россия, без сомнений, является угрозой в Арктике, - премьер Канады Фото: Марк Карни, премьер Канады (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия представляет собой угрозу для западных стран в Арктике. Но на данном этапе такая угроза скорее потенциальная, чем реальная.

Об этом на Всемирном экономическом форуме заявил премьер Канады Марк Карни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Россия, без сомнения, является угрозой в Арктике. Без сомнения. Россия делает много ужасных вещей", - сказал Карни, отвечая на вопрос об утверждениях президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия находится под угрозой со стороны России и Китая.

По его словам, Запад хочет сохранить такое положение, при котором российская угроза остается потенциальной, а не реальной.

Он добавил, что именно арктические угрозы объясняют, "почему у Запада есть круглогодичное присутствие в воздухе, на море и на суше, почему он наращивает подводный флот, усиливает парк боевой авиации, а также разворачивает загоризонтные радары для защиты от российских ракетных угроз и других рисков".

Отвечая на вопрос, как этот посыл сочетается с его недавней поездкой в Китай, Карни заявил, что для Канады логично искать возможности сотрудничества со своим вторым по величине торговым партнером, одновременно сохраняя "ограничительные рамки" в отношениях.

Премьер Канады также считает, что из дискуссий по Гренландии, которые инициировали США, "можно прийти к более позитивному результату".

"Очевидно, что НАТО сейчас проходит проверку на прочность. И первой реакцией на эту проверку должен стать ответ, который обеспечит безопасность Арктики - решительно и с учетом всех возможных сценариев", - сказал он.

Что говорил Трамп

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее неоднократно объяснял свои посягательства на Гренландию тем, что для острова есть угроза со стороны Китая и России.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц недавно обратил внимание, что такие заявления и действия США не сопоставляются, поскольку ранее на острове было более 30 тысяч американских солдат, а сейчас - менее 100.

