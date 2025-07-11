Нужно три стороны: Буданов озвучил новое условие по перемирию Украины и РФ

Перемирие между Украиной и Российской Федерацией должно быть достигнуто как можно скорее.

Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Bloomberg .

Издание напомнило Буданову, что в то время, когда Украина согласилась с призывами США о безоговорочном прекращении огня, российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что Россия "не отступит" от своих военных целей, согласно стенограмме Кремля.

На это Буданов ответил, что перемирие должно быть достигнуто как можно скорее, задолго до конца этого года.

"Реалистично ли это сделать? Да. Сложно ли это? Нет. Для этого нужно как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", - сказал он.

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, 3 июля Путин заявил о запланированном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Путин и Трамп являются совершенно разными людьми, поэтому между ними мало общих тем для обсуждения.

Трамп заявил, что Владимир Путин пригрозил ответным ударом. При этом не уточняется, пытался ли бывший президент США убедить российского лидера воздержаться от дальнейшей эскалации.

В Кремле накануне сообщили, что разговор между двумя политиками был "откровенным и конструктивным". Советник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что Трамп и Путин находятся "на одной волне". По его словам, Путин четко дал понять, что Москва не будет менять своих намерений в отношении Украины и продолжит реализацию поставленных целей.

Подробно о чем говорили Трамп и Путин - читайте в материале РБК-Украина.