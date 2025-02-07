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"Нужно коня покупать". Россияне возмущены ударами Украины по НПЗ (перехват)

Пятница 07 февраля 2025 17:46
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"Нужно коня покупать". Россияне возмущены ударами Украины по НПЗ (перехват) Иллюстративное фото: в России повреждено большое количество НПЗ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российскому населению "не нравятся" удары украинских защитников по нефтеперерабатывающим заводам. Некоторые граждане РФ уже намереваются "покупать коня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиоперехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"46 процентов нефтеперерабатывающих заводов в России уничтожено на сегодняшний день. Вот так, надо коня куплять", - жалуется россиянин.

Также он упомянул об атаке украинских защитников на завод "Кремний Эл" в Брянской области. Такой завод является одним из крупнейших поставщиков микроэлектроники в системе военно-промышленного комплекса РФ.

"По Брянску попало шесть ракет. Шесть беспилотников по кремниевому заводу ("Кремний Эл" - ред.) остановлен завод. Шесть попало прямо по заводу", - добавляет гражданин РФ.

Удары по НПЗ

Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко писал о том, что за январь на российской территории были атакованы 25 объектов, которые важны для военно-промышленного комплекса России.

Среди них были нефтебазы, а также нефтеперерабатывающие заводы.

При этом, согласно данным СМИ, за прошлый год украинские защитники не менее 81 раза ударили по российским НПЗ и топливным базам.

Детально о том, почему такие удары по НПЗ являются важными, - в материале РБК-Украина.

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