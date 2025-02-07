"Потрібно коня купувати". Росіяни обурені ударами України по НПЗ (перехоплення)
Російському населенню "не подобаються" удари українських захисників по нафтопереробних заводах. Деякі громадяни РФ уже мають намір "купувати коня".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіоперехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
"46 відсотків нафтопереробних заводів у Росії знищено на сьогоднішній день. Ось так, треба коня купувати", - скаржиться росіянин.
Також він згадав про атаку українських захисників на завод "Кремній Ел" у Брянській області. Такий завод є одним з найбільших постачальників мікроелектроніки в системі військово-промислового комплексу РФ.
"По Брянську влучило шість ракет. Шість безпілотників по кремнієвому заводу ("Кремній Ел" - ред.) зупинено завод. Шість влучило прямо по заводу", - додає громадянин РФ.
Удари по НПЗ
Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав про те, що за січень на російській території було атаковано 25 об'єктів, які важливі для військово-промислового комплексу Росії.
Серед них були нафтобази, а також нафтопереробні заводи.
При цьому, згідно з даними ЗМІ, за минулий рік українські захисники щонайменше 81 раз вдарили по російських НПЗ і паливних базах.
Детально про те, чому такі удари по НПЗ є важливими, - в матеріалі РБК-Україна.
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