"Потрібно коня купувати". Росіяни обурені ударами України по НПЗ (перехоплення)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіоперехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"46 відсотків нафтопереробних заводів у Росії знищено на сьогоднішній день. Ось так, треба коня купувати", - скаржиться росіянин.

Також він згадав про атаку українських захисників на завод "Кремній Ел" у Брянській області. Такий завод є одним з найбільших постачальників мікроелектроніки в системі військово-промислового комплексу РФ.

"По Брянську влучило шість ракет. Шість безпілотників по кремнієвому заводу ("Кремній Ел" - ред.) зупинено завод. Шість влучило прямо по заводу", - додає громадянин РФ.