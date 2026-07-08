Нужны не только штурмовики. В Сухопутных войсках объяснили, кого ищут рекрутеры

После мобилизации или заключения контракта всех военнообязанных не отправляют на передовую в пехоту. Современная система рекрутинга позволяет кандидатам выбрать должность по своей гражданской специальности.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.
Главное:
Как отметил Абель, современное войско является большой системой, где боевые возможности поддерживают специалисты самых разных направлений. В центрах рекрутинга помогают подобрать должности, максимально соответствующие предыдущему образованию, навыкам и воинскому званию кандидата.
В частности, в армии высок спрос на такие гражданские специальности:
Кроме того, на официальном сайте центра доступны чисто профильные вакансии: фотографы, журналисты, креативные копирайтеры, графические дизайнеры, видеографы, SMM-менеджеры, а также электрики, автоэлектрики, техники и администраторы.
Маршрут кандидата четко определен и начинается с консультации, где обсуждаются навыки и ожидания от службы. После этого рекрутеры подбирают воинскую часть.
Когда кандидат согласовывает место службы, а подразделение подтверждает его кандидатуру, будущий военнослужащий проходит психологические тесты и военно-врачебную комиссию (ВВК). Лишь после формирования личного дела человек отправляется на базовую военную подготовку.
Для назначения на выбранную должность наиболее надежным юридическим инструментом является контракт. Для контрактников действует гарантия прохождения, по меньшей мере, первых шести месяцев службы именно на той должности и в том подразделении, которое они выбрали самостоятельно.
Рекрутеры отмечают, что кандидатам не следует ожидать случайного распределения по системе. Гражданский опыт и диплом следует заранее использовать при выборе конкретной должности через рекрутинг.
К слову, Абель также объяснял в комментарии РБК-Украина, можно ли воспользоваться рекрутингом после того, как была вручена повестка.