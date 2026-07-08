Нужны не только штурмовики. В Сухопутных войсках объяснили, кого ищут рекрутеры

Главное: Не только пехота: После мобилизации или подписания контракта военнообязанных могут назначить на должности по гражданской специальности.

После мобилизации или подписания контракта военнообязанных могут назначить на должности по гражданской специальности. Какие профессии востребованы: Армии нужны юристы, логисты, инженеры, строители, фотографы, журналисты, дизайнеры, электрики, техники и другие специалисты.

Армии нужны юристы, логисты, инженеры, строители, фотографы, журналисты, дизайнеры, электрики, техники и другие специалисты. Как проходит оформление: Кандидат выбирает должность и воинскую часть, проходит психологическое тестирование, ВЛК и затем отправляется на базовую подготовку.

Кандидат выбирает должность и воинскую часть, проходит психологическое тестирование, ВЛК и затем отправляется на базовую подготовку. Гарантии по контракту: Контрактникам гарантируют службу не менее шести месяцев на самостоятельно выбранной должности и в выбранном подразделении.

Как гражданский опыт интегрируют в армию

Как отметил Абель, современное войско является большой системой, где боевые возможности поддерживают специалисты самых разных направлений. В центрах рекрутинга помогают подобрать должности, максимально соответствующие предыдущему образованию, навыкам и воинскому званию кандидата.

В частности, в армии высок спрос на такие гражданские специальности:

Юристы привлекаются к работе в подразделениях непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск и в отдельных бригадах. Они занимаются подготовкой проектов приказов, служебными расследованиями, ответами на обращения и ведением электронных баз данных.

привлекаются к работе в подразделениях непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск и в отдельных бригадах. Они занимаются подготовкой проектов приказов, служебными расследованиями, ответами на обращения и ведением электронных баз данных. Логисты востребованы на должностях начальников групп логистики, офицеров логистики штаба, менеджеров обеспечения и специалистов продовольственной службы. Их работа включает организацию поставок, учет, управление ресурсами, координацию и планирование маршрутов.

востребованы на должностях начальников групп логистики, офицеров логистики штаба, менеджеров обеспечения и специалистов продовольственной службы. Их работа включает организацию поставок, учет, управление ресурсами, координацию и планирование маршрутов. Инженеры и строители могут выбрать вакансии мастеров по оборудованию фортификационных сооружений, сержантов службы инженерно-инфраструктурного обеспечения, водителей-машинистов экскаваторов, трактористов или водителей-крановщиков. Они работают с фортификациями, укрытиями, дорогами, мостами и спецтехникой.

Кроме того, на официальном сайте центра доступны чисто профильные вакансии: фотографы, журналисты, креативные копирайтеры, графические дизайнеры, видеографы, SMM-менеджеры, а также электрики, автоэлектрики, техники и администраторы.

Этапы оформления и юридические гарантии

Маршрут кандидата четко определен и начинается с консультации, где обсуждаются навыки и ожидания от службы. После этого рекрутеры подбирают воинскую часть.

Когда кандидат согласовывает место службы, а подразделение подтверждает его кандидатуру, будущий военнослужащий проходит психологические тесты и военно-врачебную комиссию (ВВК). Лишь после формирования личного дела человек отправляется на базовую военную подготовку.

Для назначения на выбранную должность наиболее надежным юридическим инструментом является контракт. Для контрактников действует гарантия прохождения, по меньшей мере, первых шести месяцев службы именно на той должности и в том подразделении, которое они выбрали самостоятельно.

Рекрутеры отмечают, что кандидатам не следует ожидать случайного распределения по системе. Гражданский опыт и диплом следует заранее использовать при выборе конкретной должности через рекрутинг.