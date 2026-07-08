Потрібні не лише штурмовики. У Сухопутних військах пояснили, кого шукають рекрутери

Після мобілізації чи укладання контракту всіх військовозобов'язаних не відправляють на передову піхоту. Сучасна система рекрутингу дозволяє кандидатам обрати посаду за своєю цивільною спеціальністю.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.
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Як зазначив Абель, сучасне військо є великою системою, де бойові можливості підтримують фахівці різних напрямів. У центрах рекрутингу допомагають підібрати посади, які максимально відповідають попередній освіті, навичкам та військовому званню кандидата.
Зокрема, в армії високий попит на такі цивільні спеціальності:
Крім того, на офіційному сайті центру доступні суто профільні вакансії: фотографи, журналісти, креативні копірайтери, графічні дизайнери, відеографи, SMM-менеджери, а також електрики, автоелектрики, техніки та адміністратори.
Маршрут кандидата чітко визначений та починається з консультації, де обговорюються навички та очікування від служби. Після цього рекрутери підбирають військову частину.
Коли кандидат погоджує місце служби, а підрозділ підтверджує його кандидатуру, майбутній військовослужбовець проходить психологічні тести та військово-лікарську комісію (ВЛК). Лише після формування особової справи людина вирушає на базову військову підготовку.
Для призначення на обрану посаду найбільш надійним юридичним інструментом є контракт. Для контрактників діє гарантія проходження щонайменше перших шести місяців служби саме на тій посаді і в тому підрозділі, який вони обрали самостійно.
Рекрутери зазначають, що кандидатам не слід очікувати на випадковий розподіл за системою. Цивільний досвід та диплом слід заздалегідь використовувати при виборі конкретної посади через рекрутинг.
До речі, Абель також пояснював у коментарі РБК-Україна, чи можна скористатися рекрутингом після того, як було вручено повістку .