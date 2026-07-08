Потрібні не лише штурмовики. У Сухопутних військах пояснили, кого шукають рекрутери

Головне: Не лише піхота: Після мобілізації або підписання контракту військовозобов'язаних можуть призначити на посади за цивільним фахом.

Після мобілізації або підписання контракту військовозобов'язаних можуть призначити на посади за цивільним фахом. Які професії потрібні: Армії потрібні юристи, логісти, інженери, будівельники, фотографи, журналісти, дизайнери, електрики, техніки та інші спеціалісти.

Армії потрібні юристи, логісти, інженери, будівельники, фотографи, журналісти, дизайнери, електрики, техніки та інші спеціалісти. Як відбувається оформлення: Кандидат обирає посаду та військову частину, проходить психологічне тестування, ВЛК і потім вирушає на базову підготовку.

Кандидат обирає посаду та військову частину, проходить психологічне тестування, ВЛК і потім вирушає на базову підготовку. Гарантії за контрактом: Контрактникам гарантують службу не менше шести місяців на самостійно обраній посаді та у обраному підрозділі.

Як громадянський досвід інтегрують до армії

Як зазначив Абель, сучасне військо є великою системою, де бойові можливості підтримують фахівці різних напрямів. У центрах рекрутингу допомагають підібрати посади, які максимально відповідають попередній освіті, навичкам та військовому званню кандидата.

Зокрема, в армії високий попит на такі цивільні спеціальності:

Юристи залучаються до роботи у підрозділах безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ та окремих бригадах. Вони займаються підготовкою проектів наказів, службовими розслідуваннями, відповідями на звернення та веденням електронних баз даних.

залучаються до роботи у підрозділах безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ та окремих бригадах. Вони займаються підготовкою проектів наказів, службовими розслідуваннями, відповідями на звернення та веденням електронних баз даних. Логісти затребувані на посадах начальників груп логістики, офіцерів логістики штабу, менеджерів забезпечення та спеціалістів продовольчої служби. Їхня робота включає організацію поставок, облік, управління ресурсами, координацію та планування маршрутів.

затребувані на посадах начальників груп логістики, офіцерів логістики штабу, менеджерів забезпечення та спеціалістів продовольчої служби. Їхня робота включає організацію поставок, облік, управління ресурсами, координацію та планування маршрутів. Інженери та будівельники можуть обрати вакансії майстрів з облаштування фортифікаційних споруд, сержантів служби інженерно-інфраструктурного забезпечення, водіїв-машиністів екскаваторів, трактористів або водіїв-кранівників. Вони працюють з фортифікаціями, укриттями, дорогами, мостами та спецтехнікою.

Крім того, на офіційному сайті центру доступні суто профільні вакансії: фотографи, журналісти, креативні копірайтери, графічні дизайнери, відеографи, SMM-менеджери, а також електрики, автоелектрики, техніки та адміністратори.

Етапи оформлення та юридичні гарантії

Маршрут кандидата чітко визначений та починається з консультації, де обговорюються навички та очікування від служби. Після цього рекрутери підбирають військову частину.

Коли кандидат погоджує місце служби, а підрозділ підтверджує його кандидатуру, майбутній військовослужбовець проходить психологічні тести та військово-лікарську комісію (ВЛК). Лише після формування особової справи людина вирушає на базову військову підготовку.

Для призначення на обрану посаду найбільш надійним юридичним інструментом є контракт. Для контрактників діє гарантія проходження щонайменше перших шести місяців служби саме на тій посаді і в тому підрозділі, який вони обрали самостійно.

Рекрутери зазначають, що кандидатам не слід очікувати на випадковий розподіл за системою. Цивільний досвід та диплом слід заздалегідь використовувати при виборі конкретної посади через рекрутинг.