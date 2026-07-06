Рекрутинг после повестки. В ВСУ развеяли один из самых живучих мифов о мобилизации

Миф о рекрутинге

По словам офицера, среди украинцев до сих пор живет миф, что после получения повестки на уточнение данных пространство для собственных решений исчезает. Поэтому люди, которые действительно готовы служить, часто откладывают визит к рекрутерам.

"Официальная позиция государства гораздо проще и в то же время важнее: повестка для уточнения данных не лишает человека права воспользоваться рекрутингом. Даже с такой повесткой человек может обратиться в рекрутинговый центр, подобрать вакансию, найти место в конкретной бригаде и двигаться дальше", - пояснил Абель.

Однако он подчеркнул, что это правило действует именно для повесток на сверку учетных данных. Если человек уже прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и получил так называемую "боевую повестку" (мобилизационное распоряжение) для отправки в часть, воспользоваться рекрутингом он уже не сможет.

Почему не стоит игнорировать вызов в ТЦК

Офицер подчеркнул, что любую повестку нельзя игнорировать - граждане обязаны являться в ТЦК и СП в указанный срок.

В 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск предлагают действовать по понятной логике: сначала человек выбирает должность, бригаду и формат службы, а потом проходит официальные процедуры. Это помогает преодолеть главный страх кандидатов - риск попасть туда, где их гражданские навыки не будут учтены.

Гарантия службы по выбранной специальности

Ранее система рекрутинга подвергалась критике из-за случаев, когда люди после собеседований в бригадах все равно оказывались на других должностях. Сейчас благодаря сопровождению рекрутеров таких ситуаций удается избежать.

Рекрутеры центра сопровождают кандидата на всех этапах - от первой коммуникации с воинской частью до момента официального назначения на избранную должность, а также остаются на связи после начала службы.