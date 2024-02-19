Нужен буфер безопасности: эксперт объяснил, почему россияне продолжают наступление возле Авдеевки

По словам военного эксперта Александра Коваленко, оккупантам важно создать буфер безопасности возле Авдеевки. При этом Ласточкино - следующее село, в котором россияне могут попытаться сделать опорный пункт.

"Кроме того, они будут наступать на Степное, Северное, Тоненькое, Семеновку и Бердичи. Не исключаю, что в планах охватить этот район полукругом и создать буфер. Это тактически предсказуемо. Смогут ли они это сделать? Вопрос интересен с учетом того, что для них наступательные действия в поле более затратны, чем в городских условиях, поэтому не думаю, что буфер безопасности будет создан очень быстро", - отметил эксперт.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о своем решении начать выход сил обороны из города Авдеевка. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности называл такое решение правильным и профессиональным, поскольку оно позволяет сохранить жизнь личного состава.

По данным командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского, за четыре месяца боев за Авдеевку российские войска потеряли 47 тысяч солдат. Также украинские военные уничтожили сотни танков, артиллерийских установок и бронемашин противника.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

В то же время, российские захватчики после взятия под контроль Авдеевки продолжают наступление на этом направлении. За прошедшие сутки россияне предприняли вблизи города попытки массированных штурмов возле села Ласточкино, однако Силы обороны Украины отразили вражеские атаки.