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Потрібен буфер безпеки: експерт пояснив, чому росіяни продовжують наступ біля Авдіївки

Фото: експерт пояснив, чому росіяни продовжують наступ біля Авдіївки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Після виходу українських військ з Авдіївки російські загарбники й далі продовжують наступ на інші населені пункти на цьому напрямку. Таким чином окупанти хочуть створити буфер безпеки для захопленого міста.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, окупантам важливо створити буфер безпеки біля Авдіївки. При цьому Ласточкине - наступне село, в якому росіяни можуть спробувати зробити опорний пункт.

"Крім того, вони наступатимуть на Степове, Сєверне, Тоненьке, Семенівку та Бердичі. Не виключаю, що в планах охопити цей район півколом і створити буфер. Це тактично передбачувано. Чи зможуть вони це зробити? Питання цікаве з урахуванням того, що для них наступальні дії в полі більш затратні, ніж у міських умовах. Тому не думаю, що буфер безпеки буде створений дуже швидко", - зазначив експерт.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

У ніч на суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про своє рішення почати вихід сил оборони з міста Авдіївка. Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки називав таке рішення правильним і професійним, оскільки воно дає змогу зберегти життя особового складу.

За даними командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, за чотири місяці боїв за Авдіївку російські війська втратили 47 тисяч солдатів. Також українські військові знищили сотні танків, артилерійських установок та бронемашин противника.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та про те, як це може вплинути на фронт, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Водночас російські загарбники після взяття під контроль Авдіївки продовжують наступ на цьому напрямку. Протягом минулої доби росіяни здійснили поблизу міста спроби масованих штурмів біля села Ласточкине, проте Сили оборони України відбили ворожі атаки.

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