"Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на червень

Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна на газ впала ще на 5,9%

НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким газ поставляється на умовах ПСО. Ціна газу в червні 2020 року складе 2 142,280 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Про це повідомляється на сайті НАК.

Таким чином ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижче, ніж у травні 2020 року (2 275,72 грн за 1 тис. кубометрів).

Нагадаємо, що з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), визначається за новою формулою.

Формула враховує ціну на голландському газовому хабі (ТТF).

Однак з 1 липня Україна перейде на ринкові ціни на газ для населення, а "Нафтогаз" не буде постачати газ за фіксованими цінами.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" знизив ціни на газ для населення в травні 2020 року на 21% до 2 275,72 грн/тис. куб. м.

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Автор: Олександр Білоус