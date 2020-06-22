ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на червень

Новини » Економіка     22.06.2020 - 14:51
"Нафтогаз" знизив ціну газу для населення на червень
Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна на газ впала ще на 5,9%

НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших споживачів, яким газ поставляється на умовах ПСО. Ціна газу в червні 2020 року складе 2 142,280 грн за 1 тис. кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Про це повідомляється на сайті НАК.

Таким чином ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижче, ніж у травні 2020 року (2 275,72 грн за 1 тис. кубометрів).

Нагадаємо, що з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), визначається за новою формулою.

Формула враховує ціну на голландському газовому хабі (ТТF).

Однак з 1 липня Україна перейде на ринкові ціни на газ для населення, а "Нафтогаз" не буде постачати газ за фіксованими цінами.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" знизив ціни на газ для населення в травні 2020 року на 21% до 2 275,72 грн/тис. куб. м.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ценыгазНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся