Окуповану Ялту відключили від водопостачання
Ситуація в Криму ускладнюється через зливу, яка затопила вулиці та будинки. У місті припинили подачу води.
Про це "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Зазначимо, "влада" ввела в місті режим НС, а також перекрила проїзд в центр міста.
Також місто відключили від водопостачання. "Влада" просить місцевих жителів запастися водою.
У Ялті відключені 80 трансформаторних підстанцій, залишилися без світла 2,7 тис осіб.
Раніше повідомлялося, що в результаті зливових дощів на сході Криму, викликаних Чорноморським циклоном, була затоплена Керч і ряд інших районів півострова, після чого в Криму був оголошений режим НС.
Нагадаємо, в окупованій Ялті річка вийшла з берегів, місто залило водою.
РБК-Україна писало, що в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.