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В окупованій Ялті річка вийшла з берегів. Місто залило водою

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Ялта, П'ятниця 18 червня 2021 09:40
В окупованій Ялті річка вийшла з берегів. Місто залило водою Фото: Ялту залило водою (jalita.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованій Ялті через сильну зливу затопило вулиці і будинки. Через тривалі сильні дощі вийшла з берегів річка Водоспадна.

Про це повідомила "голова адміністрації" міста Яніна Павленко, повідомляє ТАСС.

Лікарні та інші соціальні об'єкти не підтоплені. У місті організовані мобільні бригади для ліквідації наслідків підтоплення.

Фото: злива в Ялті (twitter.com)

"Затоплені всі переходи, підтоплення МКД на Кірова, вийшла з берегів Водоспадна. Найстрашніше, що підтоплює госпзону "Крименерго", якщо її зараз затопить, то ми залишимося без світла", - повідомила Павленко.

При цьому вона зазначила, що сильний дощ буде йти в місті весь день.

У місті затопило вулиці, будинки і подвір'я, а також міськлікарню №1. Крім того, зливою затопило ще кілька населених пунктів Ленінського району. В цілому постраждали понад 300 домоволодінь.

Posted by Яніна Павленко on Thursday, June 17, 2021

Нагадаємо, в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній. У Криму через погіршення погоди був введений режим НС.

Крім того, цієї ночі у місті Дніпро сталася сильна злива, яка затопила вулиці.

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