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"Потемкинский мир". США ответили на призывы к прекращению огня в Украине

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Осло, Пятница 02 июня 2023 15:53
"Потемкинский мир". США ответили на призывы к прекращению огня в Украине Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США отвергают призывы других стран к прекращению огня в Украине. В Вашингтоне считают, что это может привести к иллюзорному миру.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Он подчеркнул, что призывы к перемирию или о территориальных уступках Украины помогут российскому диктатору Владимиру Путину оправдать вооруженную агрессию.

Блинкен отверг любые призывы к уступкам Украины по формулам "земля в обмен на мир". Он предупредил, что такие перспективы будут представлять собой иллюзорный так называемый "потемкинский мир".

"Прекращение огня, которое просто заморозит имеющиеся линии на месте - и позволит Путину укрепить контроль над захваченной территорией, отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать - не является справедливым и крепким миром. Он узаконит захват Россией земель. Он вознаградит агрессора и накажет жертву", - сказал госсекретарь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов поддержать мирные инициативы Бразилии, Китая или других стран, если они не будут нарушать территориальную целостность и независимость Украины.

Мирные инициативы других стран

Напомним, что Китай ранее обнародовал свой "мирный план" по войне в Украине, с подобной инициативой также выступили президент Бразилии и группа стран Африки.

Украина исключает любые предложения, предлагающие уступки и отказ от территорий. Президент Владимир Зеленский в ноябре прошлого года представил "формулу мира", предусматривающую полный вывод российских войск и предоставление гарантий безопасности в радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической сферах.

Зеленский заявил, что мирный саммит Украины может пройти в июле в символическую дату - 500 дней с начала полномасштабной войны. Швеция, Дания и Франция уже заявили о намерении провести саммит.

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