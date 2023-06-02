США поддерживают мирные инициативы Китая или Бразилии о прекращении войны в Украине, но есть нюанс

США будут поддерживать мирные инициативы других стран по прекращению войны России против Украины, если они будут поддерживать территориальную целостность и независимость Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он сообщил, что США сотрудничают с Украиной и другими союзниками, чтобы добиться консенсуса вокруг основных элементов справедливого и крепкого мира для прекращения войны с Россией.

Блинкен отметил, что Вашингтон будет поощрять инициативы других стран по прекращению войны, если они поддерживают Устав ООН и суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

"Мы будем поддерживать усилия - Бразилии, Китая или любой другой страны - если они помогут найти путь к справедливому и продолжительному миру", - сказал он.

При этом США будут продолжать поддерживать Украину в военном плане, поскольку необходимым условием эффективной дипломатии является то, чтобы Киев был способен сдерживать и защищаться от любой предстоящей агрессии.

Мирные инициативы

Отметим, что у Украины есть собственная формула мира, состоящая из 10 пунктов и предусматривающая возобновление контроля Украины над своей территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников. Инициативная заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

При этом в Белом доме заявляли, что они сосредоточены на реализации украинского мирного плана.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет устроить мирный саммит, Дания и Швеция уже согласились его провести. Он должен пройти с участием лидеров стран-созников Украины, но там не будет России.

"Мирная формула" Китая

Китай заявил о намерении выступления миротворцем в войне и обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня и мирных переговоров, но не говорил о выводе российских войск из Украины.

В Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Пекина, напомнив о связях с РФ.

Позиция Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что хочет быть посредником в переговорах между Украиной и Россией. При этом он считает, что президента Украины и российского диктатора следует "убедить" начать переговоры.

Его слова также раскритиковали как в Украине, так и среди ее союзников. В частности, в МИД Украины, заявили, что его видение не соответствует положению вещей, ведь нельзя отождествлять жертву и агрессора.

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