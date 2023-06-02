"Потьомкінський мир". США відповіли на заклики до припинення вогню в Україні

США відкидають заклики інших країн до припинення вогню в Україні. У Вашингтоні вважають, що це може призвести до ілюзорного миру.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Він наголосив, що заклики до перемир'я або про територіальні поступки України допоможуть російському диктатору Володимиру Путіну виправдати збройну агресію.

Блінкен відкинув будь-які заклики до поступок України за формулами "земля в обмін на мир". Він попередив, що такі перспективи будуть являти собою ілюзорний так званий "потьомкінський мир".

"Припинення вогню, яке просто заморозить наявні лінії на місці - і дасть змогу Путіну зміцнити контроль над захопленою територією, відпочити, переозброїтися та знову атакувати - не є справедливим і міцним миром. Він узаконить захоплення Росією земель. Він винагородить агресора та покарає жертву", - сказав держсекретар.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон готовий підтримати мирні ініціативи Бразилії, Китаю чи інших країн, якщо вони не будуть порушувати територіальну цілісність та незалежність України.

Мирні ініціативи інших країн

Нагадаємо, що Китай раніше оприлюднив свій "мирний план" щодо війни в України, з подібною ініціативою також виступив президент Бразилії і група країн Африки.

Україна відкидає будь-які пропозиції, які пропонують поступки та відмову від територій. Президент Володимир Зеленський у листопаді минулого року представив "формулу миру", яка передбачає повне виведення російських військ та надання гарантій безпеки у радіаційні, ядерній, продовольчій та енергетичній сферах.

Зеленський заявив, що мирний саміт України може пройти у липні у символічну дату - 500 днів з початку повномасштабної війни. Швеція, Данія та Франція вже заявили про намір провести саміт.

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